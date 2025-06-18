UDV MultiProtect: технологии уровня Enterprise теперь доступны для защиты малого и среднего бизнеса от кибератак

UDV Group выпускает новый продукт UDV MultiProtect для комплексной защиты малого и среднего бизнеса от киберугроз. Решение предназначено для компаний с размером сети до 500 устройств, которые хотят внедрить систему защиты от атак, выполнить нормативные требования по ИБ и стать надежным подрядчиком для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV MultiProtect — единственное решение на рынке средств защиты для небольших компаний (согласно информации на сайтах российских вендоров решений по ИБ), объединяющее возможности шести продуктов в одном: управление ИТ-активами (ITAM); контроль конфигураций и политик безопасности (CMDB); мониторинг событий и выявление инцидентов (SIEM); реагирование на инциденты (IRP); сканер уязвимостей (VS); система обнаружения вторжений (IDS).

Подобный набор функциональности позволяет решить ключевые задачи по обеспечению ИБ силами одного специалиста в интерфейсе одного продукта: провести инвентаризацию сети, обеспечить видимость и контроль всех устройств; выявлять проблемы конфигурации и нарушения политики безопасности в настройках ПО и сетевого оборудования; вовремя обнаруживать уязвимости в используемом ПО; выявлять инциденты ИБ в сетевом трафике и потоке событий, быстро реагировать на них.

В комплексе, решение этих задач позволит обнаружить бреши в безопасности и устранить их до того, как ими воспользуются злоумышленники. А также — обнаружить и заблокировать атаку до того, как будет нанесен ущерб.

UDV MultiProtect — это ответ UDV Group на запрос рынка на доступный по цене и понятный для любого ИТ-специалиста продукт для защиты малого и среднего бизнеса. Решение создано на базе флагманского продукта UDV Group для защиты крупных промышленных предприятий UDV DATAPK (сертифицирован ФСТЭК, внесен в Реестр отечественного ПО), проверенного на более чем 150 объектах критической информационной инфраструктуры.

Так как продукт разрабатывался специально под нужды МСБ, в состав решения входит пакет правил выявления инцидентов ИБ от коммерческого Центра мониторинга информационной безопасности и готовые автоматизированные сценарии реагирования на самые распространенные инциденты. Встроенная экспертиза позволяет специалисту любого уровня начать пользоваться решением сразу же после установки, без долгой настройки и обучения.

«Защита от кибератак сегодня является одной из ключевых задач компаний малого и среднего бизнеса (МCБ). Понимая, что ресурсы компаний этого сегмента часто ограничены, мы разработали UDV MultiProtect, который сделал продвинутые инструменты информационной безопасности доступными. UDV MultiProtect это платформа, объединяющая шесть критически важных инструментов защиты, с единым, понятным интерфейсом управления. Больше не нужно разбираться в разрозненных продуктах, достаточно использовать UDV MultiProtect. Мы объединили самое необходимое, для соответствия требованиям безопасности и защиты от современных угроз. При этом, в UDV MultiProtect применяются технологии и экспертиза, используемые при защите крупных организаций в различных сферах. Мы верим, что уровень безопасности не должен зависеть от размера компании. Наша задача — дать предприятиям МСБ универсальный инструмент для обеспечения кибербезопасности», — Иван Ионов, руководитель продукта UDV MultiProtect, группа компаний UDV Group.