R-Vision запускает линейку продуктов для цифровизации бизнеса

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, расширяет бизнес и выходит на рынок ИТ-решений. Компания запускает новое направление, ориентированное на комплексную цифровизацию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Фокус R-Vision будет сконцентрирован на решении задач для сотрудничества ИТ и ИБ-подразделений, а также на развитии технологий для управления данными. Это ответ на растущий запрос со стороны организаций на цифровую трансформацию, повышение управляемости ИТ-ландшафта и устранение разрозненности данных. По оценкам аналитиков, более 67% инцидентов в сфере информационной безопасности связаны с непрозрачностью инфраструктуры и разобщенностью процессов, а невозможность эффективно управлять своими данными ведет к потерям не менее 30 % текущей выручки. Новое ИТ-направление R-Vision направлено на системное решение этих задач — с акцентом на сквозную автоматизацию и контроль.

Новая линейка ИТ-продуктов R-Vision создается на единой платформе R-Vision EVO, уже ставшей технологической основой для ИБ-решений компании. Теперь в рамках платформы представлены и продукты для управления ИТ-ландшафтом, сервисом и процессами вокруг данных. Они охватывают контроль конфигураций, инвентаризацию активов, автоматизацию совместных процессов ИТ и ИБ, а также задачи обработки и хранения данных, что дает возможность строить эффективный data-driven подход. Продукты можно использовать как по отдельности, так и как часть единой системы. Сквозная интеграция, общий контур данных и масштабируемость под задачи крупного бизнеса обеспечивают согласованность действий, снижение рутины и повышение точности контроля.

В линейку новых решений входят: R-Vision CMDB — решение для централизованного управления базой данных об ИТ-компонентах и их конфигурациях; R-Vision ITSM — решение для автоматизации и управления ИТ-услугами, использующая практики библиотеки ITIL; R-Vision ITAM — решение для управления жизненным циклом ИТ-активов компании; R-Vision DGP — решение для управления данными, которое обеспечивает полную прозрачность, защиту и контроль на всех этапах их жизненного цикла: от создания и хранения до управления доступом и безопасного удаления.

Ключевое отличие подхода R-Vision — в платформенности. Продукты компании работают в едином интерфейсе, синхронизируют задачи между ИБ и ИТ и интегрируются с внешними системами. Из коробки доступны десятки готовых коннекторов и развитый API, что ускоряет внедрение и расширяет сценарии использования.

«Продукты R-Vision всегда создавались с глубоким пониманием инфраструктуры заказчика. И мы часто сталкивались с задачами, возникающими на стыке ИТ и ИБ, наблюдая рост потребности в управлении данными, их эффективном получении и хранении. Это стало триггером для глубокого анализа: насколько текущие подходы действительно решают эти задачи. Сегодня это легло в основу отдельного ИТ-направления компании: наша цель — помочь навести порядок в инфраструктуре, автоматизировать рутину и обеспечить слаженную работу команд, опираясь на нашу экспертизу и опыт в обработке больших объемов данных», — отметил Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision.

Компания фокусируется на крупных организациях государственных структурах, телеком-операторах, энергетике, промышленности и финансах. Первые пилотные внедрения продуктов из ИТ-линейки уже запланированы, а также по всем новым решениям запущены процессы сертификации. По оценке R-Vision, к 2028 г. новое направление может приносить до 30% общей выручки компании.