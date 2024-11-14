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«Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО

«Ростелеком» совместно с продуктово-сервисной компанией ICL Services объединили подразделения в Донском государственном техническом университете с помощью отечественной системы для управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ». Реализация проекта помогла создать в вузе целостную ИТ-инфраструктуру.

Ильнур Ибрагимов, технический директор продукта «Колибри-АРМ», сказал: «Мы очень рады внести свой вклад в цифровизацию современного образования. Наш продукт «Колибри-АРМ» способен объединить сотни рабочих станций пользователей и помочь в их управлении — именно это необходимо, когда ИТ-инфраструктура географически разрозненна и сложна в эксплуатации».

По запросу университета проектный офис «Ростелекома» разработал и интегрировал в ИТ-инфраструктуру учебного заведения программно-аппаратный комплекс, включающий в себя отечественный аналог системы Microsoft SCCM/MECM от ICL Services. Для объединения всех устройств в единое цифровое пространство специалисты национального провайдера построили техническую инфраструктуру и соединили единой сетью ИТ-департамент со всеми кампусами вуза.

Александр Токарь, директор проектного офиса отраслевых решений региональной дирекции «Юг» «Ростелекома», сказал: «Создание цифрового пространства по принципу единого окна для такого крупного донского вуза стало необходимостью, продиктованной современными вызовами. Система способна упростить взаимодействие между большим штатом сотрудников, улучшить эффективность работы в целом».

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Безопасность

Решение обеспечило ИТ-департаменту ДГТУ возможность управлять внутренними приложениями, следить за конфигурациями и инвентаризацией оборудования, а также оказывать техническую поддержку пользователям удаленно.

Андрей Мозговой, проректор по стратегическому и цифровому развитию ДГТУ, отметил: «Единое цифровое пространство, которое удалось создать, решает важнейшие задачи, в том числе в части кибербезопасности, автоматизации и оптимизации работы в вузе. Это не первый совместный проект ДГТУ и “Ростелекома” — на базе нашего университета уже больше года работает киберполигон, в стенах которого проходит отработка реальных киберугроз. Уверен, дальнейшее сотрудничество принесет нам еще больше положительных плодов».

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