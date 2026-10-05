Индексная книга (каталог) CNews*
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Мозговой Андрей
СОБЫТИЯ
|05.10.2026
|ГК Softline провела киберучения для студентов ДГТУ на платформе Ampire 1
|14.11.2024
|«Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО 1
|07.07.2021
|ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Мозговой Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Виталий 53 1
|Токарь Александр 1 1
|Ибрагимов Ильнур 11 1
|Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.