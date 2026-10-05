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Мозговой Андрей

СОБЫТИЯ


05.10.2026 ГК Softline провела киберучения для студентов ДГТУ на платформе Ampire 1
14.11.2024 «Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО 1
07.07.2021 ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мозговой Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 507 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 96 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 174 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
Softline - Софтлайн 3801 1
Ростелеком 11039 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9690 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3702 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3200 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18277 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4226 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12353 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 48 1
Соловьев Виталий 53 1
Токарь Александр 1 1
Ибрагимов Ильнур 11 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16347 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5826 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 47 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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