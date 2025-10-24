Разделы

«Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Колибри-АРМ», российская система управления АРМ и серверами для смешанных инфраструктур, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 17 и последнего релиза «Колибри-АРМ» 25.05. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Колибри-АРМ» 25.05 является инструментом для управления рабочими местами в гетерогенных инфраструктурах, в которых используются устройства с операционными системами Windows и Linux. Решение обеспечивает комплексное управление ИТ-активами, автоматизированную доставку приложений и скриптов, централизованное администрирование операционных систем, удаленный доступ к рабочим станциям, создание центра самообслуживания сотрудников, выполнение задач на устройствах в режиме реального времени, а также сбор аналитики и формирование отчетов.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Postgres Pro — это проверенное решение, которое позволит нашим клиентам значительно повысить надежность и производительность своих ИТ-инфраструктур. Благодаря совместимости наших продуктов клиенты получают гарантированную поддержку критически важных бизнес-процессов даже в условиях максимальной нагрузки», — отметил Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ».

