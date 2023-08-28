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Импортонезависимость
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ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур

Компании ICL Services и Softline в рамках стратегического партнерства провели вебинар о российской системе управления рабочими местами «Колибри-АРМ». Спикеры продемонстрировали продукт и поделились экспертизой по его инструментарию и широким возможностям – от получения информации о парке оборудования и ПО до автономного управления рабочими местами в разнородных ИТ-инфраструктурах.

«Колибри-АРМ» – продукт разработки ICL Services, позволяющий разворачивать и обновлять операционные системы и корпоративные приложения с помощью автоматизированных инструментов без написания скриптов. Он одинаково эффективно работает в инфраструктуре с разным количеством ИТ-активов (в планах – охватывать от 500 и свыше 10000 единиц).

Эксперты ICL Services, руководитель направления по инфраструктуре рабочих мест Дмитрий Игнатьев и ведущий системный архитектор Ильнур Ибрагимов, раскрыли на вебинаре следующие темы:

  1. Как «Колибри-АРМ» управляет рабочими местами в разнотипных инфраструктурах, где сосуществуют Windows и Linux устройства.
  2. Как «Колибри-АРМ» может встраиваться и эффективно дополнять инфраструктуры, которые уже встали на путь импортозамещения, внедрив такие продукты как ALD PRO, Astra Linux, Alt Рабочая Станция и РедОС.
  3. Как с помощью «Колибри-АРМ» можно получить срез информации о своем парке ПК.
  4. Как разворачивать приложения и ОС и осуществлять тонкие настройки развертываний, которые будут очень полезны в компаниях с филиальной сетью.
  5. Как оптимизировать трудозатраты на повседневные операции по обслуживанию инфраструктуры рабочих мест с помощью «Колибри-АРМ» и не потерять контроль над инфраструктурой в переходный период импортозамещения.
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Посмотреть вебинар можно по ссылке.

Продукт «Колибри-АРМ» доступен для бесплатного тестирования для госкорпораций и бизнеса с количеством пользователей не менее 500 человек. Присоединиться к пилотированию решения можно после регистрации по ссылке.

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