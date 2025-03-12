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Индексная книга (каталог) CNews*
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Покровская Елизавета


12.03.2025 «АйПиМатика» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк» 1
31.07.2024 «Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций 1
06.05.2024 Библиотеку имени В.В. Маяковского перевели на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций 1
27.04.2024 ГК Softline перевела библиотеку имени В. В. Маяковского на российскую систему онлайн-коммуникаций «МТС Линк» 1
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» 1
08.02.2024 ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe 1
07.08.2023 Softline и Webinar Group объявили о начале стратегического партнерства 1
10.07.2023 Mont предложит российским компаниям решения для бизнес-коммуникаций Webinar Group 1
04.07.2023 Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства 1
04.07.2023 Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства 1
28.04.2023 Webinar Group запустила партнерскую программу 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Покровская Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 341 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 9
Softline - Софтлайн 2871 4
Merlion - Мерлион 817 2
IPmatika - АйПиМатика 21 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
MONT - МОНТ 147 1
X-Com - Икс ком 143 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 890 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4250 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4538 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 748 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 423 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 86 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 616 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 79 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 811 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2522 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 278 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12152 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7863 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1341 1
Softline Universe - SLU 29 1
Степанюк Михаил 68 2
Янова Ирина 7 2
Фатнев Николай 2 1
Золотовицкий Аркадий 14 1
Кучумов Сергей 4 1
Кочанов Павел 4 1
Поддубная Галина 2 1
Расколов Сергей 43 1
Рязанов Антон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3993 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3140 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3060 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1912 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1218 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 2
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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