Webinar Group запустила партнерскую программу

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, делает развитие партнерского бизнеса одним из приоритетов в своей деятельности. Обновленная команда, состоящая из экспертов по продажам, маркетингу и обучению, разработала новые условия работы с партнерами, призванные увеличить совместные продажи.

В рамках программы интеграторы, реселлеры, дистрибьюторы и технологические партнеры Webinar Group получат ряд преференций. В частности, им будут доступны скидки, возможность пройти сертификацию и получить официальный статус партнера. Кроме того, они смогут воспользоваться маркетинговыми ресурсами Webinar Group: компания предоставит готовые материалы по маркетингу и продажам, обеспечит PR-поддержку и возможность пользоваться маркетинговым фондом. Программа также предусматривает бесплатное обучение партнеров по продукту.

«Потребность российского бизнеса в качественных решениях для бизнес-коммуникаций, входящих в реестр отечественного ПО, сегодня как никогда высока. Мы стремимся, чтобы как можно больший круг заказчиков мог не только получить доступ к нашей платформе, но и адаптировать ее возможности под свои запросы. В достижении этой цели нам не обойтись без помощи партнеров. Именно поэтому мы приняли решение инвестировать в отношения с ними, – отмечает Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж Webinar Group. – Мы планируем предоставлять партнерам всю поддержку и необходимые ресурсы, чтобы совместные проекты были максимально результативными. Мы благодарим за продуктивную работу компании, которые уже сотрудничают с нами, и будем рады приветствовать новых участников нашей партнерской программы».

О компании

Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.