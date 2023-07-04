Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства

Компания Merlion и Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, объявляют о стратегическом партнерстве. Долгосрочное сотрудничество сторон будет направлено на развитие b2b-продаж программных решений отечественного вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Merlion сфокусируется на продвижении технологий для бизнес-коммуникаций разработки Webinar Group среди своих партнеров — системных интеграторов, работающих с клиентами в разных сегментах экономики и индустрии. Сотрудничество сторон позволит реализовать больше проектов по внедрению и адаптации ИТ-решений разработчика. Кроме того, через технический центр Merlion партнеры смогут получать поддержку по любым вопросам, касающимся работы сервисов Webinar Group.

Webinar Group имеет серверную инфраструктуру на территории России, решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, к которым подключается до 30 млн участников.

Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж Webinar Group: «Merlion уже 30 лет является одним из ключевых игроков российского ИТ-рынка и поддерживает бизнес на пути к цифровой трансформации. Мы уверены, что благодаря нашему партнерству больше компаний оценят преимущества платформы Webinar и смогут вывести деловое общение на новый уровень, а также повысить эффективность командной работы».

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion: «Webinar Group создает ИТ-решения для онлайн-коммуникаций c 2008 г. За это время разработчик успел завоевать признание и доверие в корпоративной среде: многие компании успешно пользовались его продуктами. Сейчас платформа продолжает активно развиваться, предлагая бизнесу новые цифровые сервисы. С началом нашего с вендором сотрудничества у партнеров появилась возможность улучшать ИТ-инфраструктуру клиентов и заказчиков с помощью продуктов Webinar».

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Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 г. компания входит в цифровую экосистему группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.