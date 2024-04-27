ГК Softline перевела библиотеку имени В. В. Маяковского на российскую систему онлайн-коммуникаций «МТС Линк»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского перейти на российскую экосистему онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Softline установили и настроили платформу, а также наладили ее работу с другими приложениями.

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского («Маяковка») — крупный информационный, образовательный и культурный центр. Она придерживается курса на инновационное развитие, регулярно применяет новые подходы и технологии. Являясь государственной библиотекой Санкт-Петербурга, «Маяковка» реализует программу модернизации. Например, на территории уже есть «умный» гардероб с системой распознавания лиц, мультимедийный зал для проведения лекций, а также установлены климатические системы.

Одним из направлений в рамках программы модернизации является импортозамещение. «Маяковка» постепенно переносит ИТ-инфраструктуру на отечественные площадки. В данном случае перед библиотекой встала задача перехода на российскую систему видеоконференцсвязи. Изучив рынок поставщиков и пообщавшись со специалистами компаний, «Маяковка» решила обратиться за помощью в реализации проекта к ГК Softline.

Предварительным этапом проекта стал подбор платформы. В ходе демо-встреч команда Softline презентовала специалистам «Маяковки» несколько аналогичных отечественных решений и предложила их протестировать. Критериями, на которые заказчик опирался при оценке, были: наличие модулей маркетинга и вовлечения; возможность деления участников по комнатам; простота использования и интуитивно понятный интерфейс; высокая отказоустойчивость. Среди прочих решений «Маяковка» выбрала для перехода с иностранного ПО экосистему «МТС Линк». Помимо того, что продукт соответствовал установленным критериям, вендор проявил высокую вовлеченность в проект.

Ключевыми этапами в работе над проектом стали установка и настройка решения на сервере заказчика архитекторами управления сервисов ГК Softline. Специалисты развернули «МТС Линк» методом on-premise. Далее они выполнили установку необходимых компонентов и конфигурирование системы под требования компании. Все работы были выполнены специалистами Softline, задачей «Маяковки» было своевременное предоставление необходимых ресурсов. Помимо конфигурирования самой системы, для обеспечения высокого уровня защиты данных команда управления сервисов также настроила ее безопасность.

По завершении конфигурации архитекторы Softline наладили работу платформы с другими приложениями и инфраструктурой в целом. Для ускорения процесса адаптации и расширения возможностей использования платформы «МТС Линк» организовал бесплатное обучение персонала работе с сервисом.

Сейчас сервисы «МТС Линк» были запущены в режим реальной эксплуатации. «Маяковка» приобрела 500 лицензий. Благодаря бесплатному обучению, организованному вендором, сотрудники «Маяковки» быстро освоились и начали использовать систему в полном функционале.

«В сравнении с коммерческими, организация и проведение государственных закупок всегда сложнее и дольше. В данном проекте ограничения устанавливал 44-ФЗ. Несмотря на некоторые сложности при подготовке, сам процесс установки системы прошел рекордно быстро. Команда ИТ-архитекторов управления сервисов инсталлировала лицензии и перевела сотрудников библиотеки на новую систему ВКС всего за 4 дня. Решение, на котором остановился заказчик, хорошо подходит под его запрос, поэтому мы рады, что удалось согласовать все параметры», — сказала Ирина Янова, руководитель направления по развитию продаж и продуктовой экспертизы, управление сервисов ГК Softline.

«Стоит отметить, что данный проект — не первый опыт активного сотрудничества Маяковки с ГК Softline. Мы постоянно взаимодействуем с группой компаний, обращаемся к их специалистам за консультациями по различным задачам, которые стоят не только перед нами, но и перед всей корпорацией общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Такое тесное сотрудничество с представителями бизнеса позволяет нам достигать необходимых результатов в кратчайшие сроки», — сказал Сергей Кучумов, заместитель директора по ИТ Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.

«Для «МТС Линк» имеет большое значение сотрудничество с образовательными и культурными организациями, в том числе с библиотеками. Мы надеемся, что наши ИТ-решения помогут Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского повысить охват мероприятий и доступность информации для посетителей, а также оптимизировать процессы управления библиотечными ресурсами. Мы благодарим нашего партнера, ГК Softline, за реализацию проекта в кратчайшие сроки», — отметила Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк».