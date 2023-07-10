Mont предложит российским компаниям решения для бизнес-коммуникаций Webinar Group

Дистрибьютор программного обеспечения ГК Mont и российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы Webinar Group заключили соглашение о долгосрочном партнерстве. Теперь Mont сможет реализовывать проекты по внедрению решений Webinar Group для отечественных компаний.

Webinar Group разрабатывает экосистему сервисов для различных видов онлайн-коммуникаций и совместной работы команд. Платформа Webinar входит в Единый реестр российского ПО и доступна для развертывания как в облаке, так в собственной серверной инфраструктуре заказчиков. Решением пользуются компании из самых разных отраслей экономики: промышленности, здравоохранения, ритейла, образования, ИТ и госсектора. Разработчик присутствует на рынке более 14 лет и постоянно совершенствует свои продукты. По данным МТС, в 2022 г. мобильный трафик платформы Webinar вырос на 44%.

«Сегодня Webinar Group активно развивает партнерскую экосистему. Мы убеждены, что поддержка со стороны таких экспертов в области дистрибуции, как Mont, позволит нам повысить охват потенциальных клиентов. Мы рады, что у нас появится возможность вносить вклад в распространение отечественных решений для унифицированных коммуникаций совместно с командой Mont», — сказала Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж Webinar Group.

«Мы в Mont давно знакомы с решениями Webinar Group: наша компания успешно использует их для проведения внутренних и внешних рабочих встреч, организации онлайн-мероприятий для заказчиков и партнеров. Мы готовы оказывать помощь партнерам в выборе, внедрении и настройке сервисов Webinar Group и уверены, что сможем помочь разработчику увеличить клиентскую базу», — сказала Галина Поддубная, руководитель направления по развитию бизнеса Mont.