ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении «МТС Линк», экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, в Softline Universe. Благодаря этой интеграции клиентам ГК Softline станет доступна платформа, обеспечивающая слаженную коммуникацию между пользователями в онлайне.

Softline Universe — это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. Она позволяет быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

Экосистема «МТС Линк» (ранее — Webinar) включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (корпоративный мессенджер, который сейчас находится на стадии тестирования) и сервисы для гибридных и онлайн-мероприятий COMDI. В комплексе они помогают компаниям реализовывать все виды бизнес-коммуникаций в онлайне.

В Softline Universe решения «МТС Линк» интегрированы с почтовой системой, календарями, службой каталогов и другими ИТ-продуктами. Сервисы «МТС Линк» разработаны в России и зарегистрированы в реестре российского ПО (рег. №3316 от 30 марта 2017 г.). Softline Universe с сервисами «МТС Линк» могут быть развернуты в ЦОД клиента или в облаке.

«Инструменты для бизнес-коммуникаций — неотъемлемая часть ИТ-инфраструктуры любой компании. Экосистема Softline Universe не была бы полной без подобных решений, ведь наш проект призван закрывать все потребности клиентов в программном обеспечении. Российские заказчики уже давно доверяют «МТС Линк»: так, в 2023 г. на платформе состоялось около 5 млн онлайн-мероприятий. Мы рады, что сервисы «МТС Линк» теперь входят в нашу экосистему», — отметил Павел Кочанов, главный архитектор продукта Softline Universe ГК Softline.

«Как разработчик мы делаем все возможное, чтобы наши сервисы отвечали высоким стандартам безопасности, стабильности и функциональности. Теперь они стали частью Sofline Universe — масштабного и амбициозного проекта, который открывает для российского бизнеса новые возможности в условиях импортозамещения. Уверены, что благодаря нашей интеграции многие заказчики смогут сделать свою ИТ-инфраструктуру максимально эффективной», — отметила Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк».