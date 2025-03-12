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IPmatika АйПиМатика
IPmatika и организации, системы, технологии, персоны:
|Arenza - Аренза Лизинговая компания 4 1
|Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
|Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
|Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
|Усов Михаил 10 8
|Зиначёв Сергей 2 2
|Куриленко Евгений 1 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Лузянина Наталья 1 1
|Бурлакова Светлана 1 1
|Спицына Наталия 20 1
|Труфанов Владимир 15 1
|Киселева Елена 5 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Королев Алексей 21 1
|Кудрин Сергей 11 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Попов Борис 24 1
|Самойлов Роман 10 1
|Носков Михаил 25 1
|Покровская Елизавета 11 1
|IMS Research 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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