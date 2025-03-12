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IPmatika АйПиМатика

IPmatika - АйПиМатика

12.03.2025 «АйПиМатика» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк» 1
25.10.2024 ГАС «Правосудие» покупает китайскую видеоконференцсвязь на четверть миллиарда. Российских разработчиков отсекли от участия в конкурсе 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
03.02.2023 Елена Киселева, Yealink: Сегодня замещаем ушедших вендоров, завтра — локализуем производство 2
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 1
06.04.2017 «АйПиМатика» и Arenza запустили продажу оборудования для ВКС в лизинг 3
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology 4
08.12.2016 «АйПиМатика» и Gigaset объявили о начале сотрудничества 1
02.12.2016 «АйПиМатика» объявила о начале сотрудничества с Gigaset 3
11.07.2016 «Айпиматика» представила S-серию гибридных IP-АТС в России 3
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 3
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS 1
19.02.2014 Mind и «АйПиМатика» объединяют усилия для продвижения совместимых продуктов 3
20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1
28.12.2011 «Телфин» подвел итоги работы в 2011 г. 1
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России 2
16.09.2011 20 сентября откроется выставка «IT-Сибирь. СибТелеКом-2011» 1
04.07.2011 «Мегафон» выпустил USB-конкурента Skype 1
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink 2
07.10.2010 Покупатели SIP-телефонов IPmatika и Yealink в рамках акции смогут бесплатно пользоваться номерами Mango-Office 3

Публикаций - 21, упоминаний - 39

IPmatika и организации, системы, технологии, персоны:

Yealink Network Technology 68 12
Yeastar Information Technology 11 4
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 3
Huawei 3970 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 262 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 36 2
МегаФон 9018 1
Cloud4Y 288 1
ЛайфТелеком - Телфин 218 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Lenovo Motorola 3503 1
Maksoft Optima - Максофт Оптима 3 1
Cisco Systems 5129 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 292 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
ZyXEL Communications 297 1
Poly - Plantronics 136 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Motorola Solutions 104 1
Jabra 76 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Sigrand - Сигранд 3 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Infortrend Technology 11 1
Milesight 1 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 1
Grandstream Networks 18 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 1
Softline - Софтлайн 2871 1
Крок - Croc 1778 1
Тайле - Tayle 8 1
Matrix Comsec 2 1
Pantel 3 1
Arenza - Аренза Лизинговая компания 4 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 79 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
Электрокабель 10 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8229 14
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