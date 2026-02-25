Разделы

Усов Михаил


СОБЫТИЯ


25.02.2026 «СКБ Контур» и дистрибьютор ИT-решений «АйПиМатика» договорились о партнерстве для развития цифровой инфраструктуры 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
06.04.2017 «АйПиМатика» и Arenza запустили продажу оборудования для ВКС в лизинг 1
08.12.2016 «АйПиМатика» и Gigaset объявили о начале сотрудничества 1
02.12.2016 «АйПиМатика» объявила о начале сотрудничества с Gigaset 1
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 1
19.02.2014 Mind и «АйПиМатика» объединяют усилия для продвижения совместимых продуктов 1
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России 1
16.09.2011 20 сентября откроется выставка «IT-Сибирь. СибТелеКом-2011» 1
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink 1
22.06.2007 QIP Infium заменит Skype в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Усов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IPmatika - АйПиМатика 27 9
Yealink Network Technology 76 4
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 2
Простые решения 1 1
1С-АналитИКС 3 1
9123 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
1С-Рарус 941 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Сатори ФПК - Финансово-промышленная корпорация - Satori 2 1
Arenza - Аренза Лизинговая компания 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Евросеть 1417 1
Белый Ветер 362 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1045 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1830 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10381 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5800 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 1
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 239 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 1
Микрофон - Microphone 2710 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 175 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1114 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7712 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1983 1
Оповещение и уведомление - Notification 5417 1
Мобильная связь - Handover - Хендовер - процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 36 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9008 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5352 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2827 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 199 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 3
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 34 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra SIP - Zebra Soft Phone - Zebra Freephone 3 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
QIP - Мессенджер 122 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 197 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Зиначёв Сергей 2 2
Рябченко Александр 7 1
Ефимов Андрей 4 1
Орлова Вера 1 1
Зюлькорнеев Ильхам 1 1
Хоржевский Андрей 1 1
Сиделев Андрей 1 1
Лебеденков Сергей 1 1
Дудоладов Сергей 1 1
Польский Дмитрий 1 1
Черепанова Марина 3 1
Демченко Марина 1 1
Евсеева Валерия 1 1
Гладчук Валерий 1 1
Хорова Валерия 1 1
Финк Игорь 1 1
Панасеня Владимир 1 1
Андреева Светлана 1 1
Великанов Даниил 1 1
Поминов Даниил 1 1
Фомина Галина 2 1
Абдрахманова Зульфия 1 1
Кондратьев Виталий 2 1
Ильина Светлана 1 1
Матусовская Светлана 1 1
Маркус Светлана 1 1
Диц Юлия 1 1
Лузянина Наталья 1 1
Султанова Айгуль 1 1
Ставрати Олег 3 1
Белкин Денис 3 1
Шарипов Асет 1 1
Голышева Светлана 1 1
Волкогонова Юлия 1 1
Шабанов Вадим 2 1
Морозько Кристина 1 1
Галиуллин Мурат 1 1
Десюк Алла 1 1
Стафеев Александр 1 1
Артамонова Анна 183 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1651 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 2
Россия - ПФО - Кировская область 78 1
Казахстан - Республика 5852 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Земля - планета Солнечной системы 10703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Россия - УФО - Свердловская область 1800 1
Польша - Республика 2007 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - ПФО - Самарская область 1491 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2715 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1014 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 992 1
Россия - УФО - Челябинская область 1425 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1039 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1010 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 739 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
VAD - Value Added Distribution 136 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
