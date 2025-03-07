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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мобильная связь Handover Хендовер процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой

Мобильная связь - Handover - Хендовер - процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой

07.03.2025 МФТИ выпустит универсальный российский терминал спутниковой связи 1
12.10.2020 ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100 1
17.07.2019 Малый бизнес может отказаться от мобильной связи 1
01.12.2017 LG U+ и Huawei завершили масштабное тестирование коммерческой сети 5G 1
15.05.2017 Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года 1
02.12.2016 «АйПиМатика» объявила о начале сотрудничества с Gigaset 1
29.09.2016 «Максимателеком» и Radwin протестировали беспроводной 500 Мбит/с канал в Московском метро 1
30.11.2015 Операторы не могут передавать голос по сетям 4G и Wi-Fi из-за требований ФСБ 1
15.03.2013 Правительство Москвы предложило методику оценки качества услуг сотовой связи в сетях 2G и 3G 1
01.03.2013 В 2013 г. 100 вокзальных комплексов России будут обеспечены бесплатным Wi-Fi 1
03.08.2012 Huawei протестировала на совместимость сети LTE и GSM с функцией ANR 1
28.06.2012 Huawei завершила испытания хэндовера модернизированной сети eHRPD 1
08.06.2012 Motorola Solutions: LTE не убьет Wi-Fi 1
06.02.2012 Ericsson продемонстрировал звонок без разрыва соединения при переходе абонента из сети LTE в GSM 1
12.11.2010 МТС получила LTE-частоты в Армении 1
21.04.2010 Motorola продемонстрировала end-to-end решение TD-LTE на основе USB-модема 1
19.04.2010 Трудный старт: фемтосети приходят в Россию 2
19.03.2010 Motorola представила новую модель радиомодуля TD-LTE 1
18.08.2009 Motorola готовится к коммерческому запуску сетей LTE 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
12.11.2008 Cisco ASR 9000: экологичный маршрутизатор для сетей IP NGN 1
29.05.2008 Cisco представила новую мобильную платформу 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 1
15.04.2008 Оборонка обещает миру русский WiMAX 2
24.09.2007 Сотовая связь в России станет широкополосной 1
13.07.2007 Super 3G увеличит скорость сотовой связи в 100 раз 1
17.05.2007 NEC испытывает мобильный WiMAX на Тайване 1
26.04.2007 МТС абсолютизировали метро 1
26.04.2007 Avaya сделает корпоративных пользователей еще мобильнее 1
01.11.2006 "Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты 1
30.03.2006 Allied Telesyn представила высокоскоростные беспроводные IP-решения для мобильной связи 1
08.08.2005 Ericsson продемонстрировал новые возможности 3G 3
08.06.2005 Alcatel выводит на рынок новое решение UMA 1
21.05.2004 Рекорды "Связь-Экспокомм 2004" 1
28.04.2004 Alcatel, Birdstep и Gemplus работают над безопасным взаимодействием сетей сотовой связи и WLAN 1
14.06.2002 Alcatel и Commil демонстрируют революционный прорыв в области мобильной корпоративной связи на конгрессе Bluetooth 2002 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12847 6
Lenovo Motorola 3502 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 5
Cisco Systems 5127 5
Huawei 3964 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
Intel Corporation 12232 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 3
МегаФон 9002 3
LG Electronics 3620 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
Motorola Inc 1148 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 2
China Mobile 407 2
Qualcomm Technologies 1834 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 2
SFR - Société française du radiotéléphone 64 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
AT&T Inc 1681 1
Samsung Electronics 10299 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Philips 2057 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
HPE Aruba Networks 88 1
Huawei Technologies 399 1
Сонет 169 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
UMA - United Music Agency 40 3
РЖД - Российские железные дороги 1917 2
SoftBank Group 260 2
Евросеть 1405 1
Почта России ПАО 2122 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Евросеть Техмаркет 80 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 386 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2766 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 438 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 6
WiMAX Forum 68 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27997 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8327 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24649 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13983 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8226 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6434 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9404 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20802 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2528 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3489 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16076 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7841 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13882 7
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8134 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2910 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4120 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14477 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12657 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 5
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10833 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3756 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29985 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10032 4
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11169 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
Microsoft Windows 2000 8661 2
Omni - криптовалюта 87 2
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4542 1
Microsoft Security Essentials - MSE 139 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Cisco IOS-XR Network OS 18 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 25 1
ТЕНЕТ RBS-100 - базовая станция 2 1
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Huawei SingleSON 3 1
Nokia Eseries 39 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Radwin FiberinMotion 1 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 15 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн Центр Хостинг 13 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
Солонин Виталий 89 3
Рейман Леонид 1051 2
Миньковский Михаил 25 2
Богатов Антон 79 2
Портной Сергей 9 2
Косинов Михаил 14 2
Иванов Андрей 57 1
Греф Герман 424 1
Кеонджан Виталий 1 1
Мануковский Алексей 1 1
Гармонов Александр 2 1
Алёшин Сергей 4 1
Непомнящий Андрей 1 1
Ершова Элеонора 67 1
Семенцов Всеволод 21 1
Левитин Игорь 35 1
Макаров Алексей 63 1
Абрамов Сергей 73 1
Новиков Александр 35 1
Анкилов Константин 107 1
Пестерева Ольга 34 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Волкова Юлия 5 1
Осадчая Ирина 64 1
Проколов Роман 48 1
Борушевский Денис 37 1
Зуев Андрей 16 1
Усов Михаил 10 1
Колосова Наталья 1 1
Чернович Михаил 3 1
Коровин Дмитрий 5 1
Масленников Андрей 2 1
Залесский Сергей 3 1
Зиначёв Сергей 2 1
Кибукевич Леонид 2 1
Patel Pankaj - Пател Панкадж 3 1
Берлизев Михаил 2 1
Елин Михаил 2 1
Wibergh Johan - Вайберг Йохан 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 5
Германия - Федеративная Республика 12716 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17528 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 3
Европа 21824 3
Южная Корея - Республика 6675 3
Япония 13314 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14235 2
Индия - Bharat 5481 2
Южная Корея - Сеул 364 2
Армения - Ереван 200 1
Китай - Тайвань 4004 1
Беларусь - Белоруссия 5735 1
Узбекистан - Республика 1751 1
Армения - Республика 2299 1
Украина 7639 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Африка - Африканский регион 3493 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Колумбия - Республика 531 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Израиль 2741 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Малайзия 869 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Земля - планета Солнечной системы 10414 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 262 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 71 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18764 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51568 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6452 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1293 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4926 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9936 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5837 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4701 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7068 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1716 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10022 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2422 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2413 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1518 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5009 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Аренда 2444 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 3
Juniper Research 528 1
ABI Research 234 1
IHS Infonetics Research 102 1
In-Stat 115 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CeBIT 612 1
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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