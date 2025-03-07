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Мобильная связь Handover Хендовер процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой
Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 89 3
|Рейман Леонид 1051 2
|Миньковский Михаил 25 2
|Богатов Антон 79 2
|Портной Сергей 9 2
|Косинов Михаил 14 2
|Иванов Андрей 57 1
|Греф Герман 424 1
|Кеонджан Виталий 1 1
|Мануковский Алексей 1 1
|Гармонов Александр 2 1
|Алёшин Сергей 4 1
|Непомнящий Андрей 1 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Семенцов Всеволод 21 1
|Левитин Игорь 35 1
|Макаров Алексей 63 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Новиков Александр 35 1
|Анкилов Константин 107 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 1
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
|Волкова Юлия 5 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Проколов Роман 48 1
|Борушевский Денис 37 1
|Зуев Андрей 16 1
|Усов Михаил 10 1
|Колосова Наталья 1 1
|Чернович Михаил 3 1
|Коровин Дмитрий 5 1
|Масленников Андрей 2 1
|Залесский Сергей 3 1
|Зиначёв Сергей 2 1
|Кибукевич Леонид 2 1
|Patel Pankaj - Пател Панкадж 3 1
|Берлизев Михаил 2 1
|Елин Михаил 2 1
|Wibergh Johan - Вайберг Йохан 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 3
|Juniper Research 528 1
|ABI Research 234 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|In-Stat 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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