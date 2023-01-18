Deutsche Telekom T-Mobile Sprint Nextel Corporation Sprint Communications Nextel Communications Nextel Partners

Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M ro. Новинки будут продаваться в среднем ценовом сегменте, при этом сохраняя оптимальное соотношение между ценой и качеством. Новая линейка включает в себя коллекцию высокопроизводительных ноутбуков — Sprint M, Magnus M и Fortis M. Первым ноутбуком в продажу поступит Digma Pro Sprint M ― модель с 15,6-дюймовым экраном, процессорами Intel Core и предустановленной ОС Windows 11 Professi

Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей В тюрьму за разблокировку мобильников Бывшего владельца одной из розничных точек сотового оператора T-Mobile (принадлежит Deutsche Telekom) в США приговорили к 10 годам лишения свободы выплате

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» х клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой с

Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров Взлом T-Mobile Оператор связи T-Mobile (США) допустил утечку информации о сотнях тысяч своих

Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G Это такие компании, как AT&T, KDDI, Korea Telecom, LG Uplus, NTT DOCOMO, O2, SK Telecom, Softbank, Sprint, STC, T-Mobile US, Verizon, Vodafone Italy и Zain Saudi. «Этот результат подчеркивает

T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим Персональные данные клиентов всем желающим На сайте крупного мобильного оператора T-Mobile выявлена и устранена серьезная ошибка, грозившая привести к крупномасштабной утечке

Dish Network готов купить Sprint Nextel за $25,5 млрд Спутниковый оператор Dish Network сделал предложение акционерам американского сотового оператора Sprint Nextel о покупке компании за $25,5 млрд, что соответствует $7 за акцию. Предложение Di

Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Te

T-Mobile обеспечил удаленных сотрудников безопасным доступом к корпоративным данным с помощью SecurAccess Оператор мобильной связи T-Mobile внедрил решение для удаленной аутентификации с помощью мобильного телефона. T-Mobile хотела предоставить своим удаленным сотрудникам безопасный доступ к корпоративным ресурсам с

Первопроходец WiMAX продан Компания Sprint Nextel, третий по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о п

Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation Компания Parallels — мировой разработчик программного обеспечения автоматизации услуг хостинга и облачных сервисов, а также виртуализации ПК и Mac — сообщила о том, что компания Sprint, третий по величине телеком-оператор США (56 млн абонентов), начинает продажи облачных сервисов Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation. Это уже 12 из топ-30 телеко

Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне

В США сорвалась телеком-сделка года Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о

Смартфон Samsung для Sprint о слайдера - Transform Ultra. Новый смартфон выпущен в содружестве с телекоммуникационной компанией Sprint Nextel и предназначен для пользователей сетей Sprint. Как и все боковые слайдер

Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции

AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi

3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС Компания 3Q показала два новых ультракомпактных нетбука Qoo! Clutch и Sprint с различной окраской корпуса (нежный белый, практичный черный, теплый коричневый, загадочный сиреневый, эффектный красный и стильный вишневый). Нетбуки имеют ультратонкий корпус, встроен

Против Samsung и T-Mobile поданы иски из-за задержки обновлений Android OS В США разгорается конфликт между покупателями коммуникатора Samsung Galaxy S (Samsung Vibrant) и сотовым оператором T-Mobile и производителем самих устройств Samsung. Причина этого – умышленная задержка выпуска обновлений прошивки мобильной операционной системы Android OS до обещанной версии 2.2. В настоящее

T-Mobile myTouch позволяет использовать видеотелефонию на Android OS Американский филиал немецкого сотового оператора T-Mobile представил обновленный аппарат на базе Android OS, позционируемый как флагманское устройство. Он может работать в сетях 4G, разворачиваемых в данный момент в США оператором на базе HSP

Смартфон T-Mobile G2 анонсирован официально После череды слухов и предположений компания T-Mobile, наконец, анонсировала T-Mobile G2. Новый смартфон, идущий на смену выпущенному в 2008 г. первому "гуглофону" G1, обладает аналогичным форм-фактором с клавиатурой стандарта QWER

Huawei и T-Mobile протестировали самоорганизующуюся сеть LTE Компании Huawei и T-Mobile заявили о завершении испытаний сети LTE с функциями самоорганизации. Благодаря автоматизации процессов планирования, оптимизации и восстановления сети решение SON LTE позволит оператор

С «гуглофонами» HTC возникли неожиданные сложности Android 1.5 – последняя версия прошивки, которую можно будет поставить на T-Mobile G1, передает Electronista. Для последующих прошивок просто-напросто не хватит внутренней памяти устройства, емкость которой равняется 256 МБ. Помимо прошивки, в эту память устанавливаю

T-Mobile G2 представлен официально, но под иным названием Оператор сотовой связи T-Mobile USA анонсировал второй «гуглофон» - модель под названием T-Mobile myTouch 3G with Google поступит в продажу в августе 2009 г. по цене $200. Купить устройство за такую цену можно

Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б

T-Mobile выдала тайну нового iPhone На веб-сайте мобильного оператора T-Mobile в Австрии появилась карточка телефона «iPhone 32 GB» с подписью «Coming Soon» («Скоро в продаже»), сообщает SlashGear. Никакой более подробной информации указано не было. В данный моме

T-Mobile выпускает второй «гуглофон» Оператор сотовой связи T-Mobile официально объявил о том, что в течение следующих месяцев проступит к продажам второй модели «гуглофона», смартфона на платформе Google Android, сообщает TechRadar. Вероятно, этим моби

Американцы купили 1 млн «гуглофонов» за полгода Компания T-Mobile рапортовала о продаже миллионного «гуглофона» G1 на американском рынке. Здесь он поя

T-Mobile извиняется перед 40 млн клиентов за отсутствие связи Абоненты одного из крупнейших немецких сотовых операторов T-Mobile в ближайшее воскресенье смогут бесплатно отправлять SMS-сообщения, сообщает «РИА Новости». Таким образом оператор решил извиниться перед миллионами клиентов за перебои со связью во вто

T-Mobile готовится к грандиозному анонсу 21 апреля Оператор сотовой связи T-Mobile разослал приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет 21 апреля в Нью-Йорке. Компания готовится к важному анонсу, сообщает Gizmodo. Предполагается, что на этом мероприятии будет о

Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE е (Испания), был организован первый в мире международный сеанс прямой видеосвязи с применением технологии LTE. Для потоковой передачи видеосигнала в режиме реального времени между павильоном компании T-Mobile на выставке Mobile World Congress и ее головным офисом в Бонне использовалась инфраструктурная технология LTE компании Nortel и устройства стандарта LTE производства LG Electronics. LT

Новые модели «гуглофонов» от T-Mobile, дебют в Австралии Филиал T-Mobile в США в скором времени планирует выпустить новые модели смартфонов на платформе Google Android. Об этом в интервью изданию FierceWirelsss рассказал вице-президент T-Mobile USA Н

T-Mobile расширяет географию продаж G1 в Европе Немецкая компания T-Mobile в течение ближайших нескольких недель планирует приступить к продажам G1 в новых европейских странах. В настоящий момент первый и единственный в мире мобильный телефон на открытой плат

Стали известны неофициальные характеристики T-Mobile G2 ли в новой модели выход на наушники, не сообщается. С задней стороны мобильника в роли дополнительного органа управления расположится трекбол, добавляет boygeniusreport.com. Компьютерное изображение T-Mobile G2 По сообщению источников, продажи новинки начнутся в апреле будущего года. Изначально устройство планировалось выпустить в феврале, однако возникли сложности с программным обеспечени

«Эрикссон» будет управлять 3G-сетями T-Mobile UK и 3 UK Mobile Broadband Network Limited (MBNL), совместное предприятие компаний 3 UK и T-Mobile UK с долей владения 50/50, созданное с целью обеспечить управление интеграцией сетей радиодоступа 3G обоих операторов, и компания «Эрикссон» заключили четырехлетний контракт на предост

Sprint провел испытания трансатлантической линии связи со скоростью 40 Гбит/с Компания Sprint завершила технологические испытания первой инородной трансатлантической линии связи со скоростью передачи 40 Гбит/с по протоколу Internet Protocol (IP) с фиксированной длиной волны на ба

Мобильникам Google кризис не страшен Компания High Tech Computer (HTC) объявила о повышении прогноза по продажам смартфона на базе операционной системы Google - G1, разработанного для T-Mobile, до 1 млн устройств к концу 2008 г. В октябре HTC планировала продать только 600 тыс. экземпляров G1. По словам Питера Чоу (Peter Chou), исполнительного директора HTC, продажи нового с

Wal-Mart будет продавать T-Mobile G1 Крупная розничная сеть Wal-Mart планирует продавать в своих магазинах смартфон T-Mobile G1, работающий под управлением операционной системы Google Android, сообщает Reuters. Цена аппарата, как заявили в компании, будет на $30 ниже той, по которой смартфоны G1 доступны в м