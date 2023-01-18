Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 121277
ИКТ 9903
Организации 7674
Ведомства 1392
Ассоциации 764
Технологии 3114
Системы 20224
Персоны 48274
География 1953
Статьи 1355
Пресса 979
ИАА 608
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1920
Мероприятия 816

Deutsche Telekom T-Mobile Sprint Nextel Corporation Sprint Communications Nextel Communications Nextel Partners

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners


18.01.2023 Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M

ro. Новинки будут продаваться в среднем ценовом сегменте, при этом сохраняя оптимальное соотношение между ценой и качеством. Новая линейка включает в себя коллекцию высокопроизводительных ноутбуков — Sprint M, Magnus M и Fortis M. Первым ноутбуком в продажу поступит Digma Pro Sprint M ― модель с 15,6-дюймовым экраном, процессорами Intel Core и предустановленной ОС Windows 11 Professi
19.12.2022 Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей

В тюрьму за разблокировку мобильников Бывшего владельца одной из розничных точек сотового оператора T-Mobile (принадлежит Deutsche Telekom) в США приговорили к 10 годам лишения свободы выплате

21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

х клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой с
04.01.2021 Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров

Взлом T-Mobile Оператор связи T-Mobile (США) допустил утечку информации о сотнях тысяч своих
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G

Это такие компании, как AT&T, KDDI, Korea Telecom, LG Uplus, NTT DOCOMO, O2, SK Telecom, Softbank, Sprint, STC, T-Mobile US, Verizon, Vodafone Italy и Zain Saudi. «Этот результат подчеркивает

30.05.2018 T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим

Персональные данные клиентов всем желающим На сайте крупного мобильного оператора T-Mobile выявлена и устранена серьезная ошибка, грозившая привести к крупномасштабной утечке

15.04.2013 Dish Network готов купить Sprint Nextel за $25,5 млрд

Спутниковый оператор Dish Network сделал предложение акционерам американского сотового оператора Sprint Nextel о покупке компании за $25,5 млрд, что соответствует $7 за акцию. Предложение Di
29.03.2013 Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США

Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Te
08.02.2013 T-Mobile обеспечил удаленных сотрудников безопасным доступом к корпоративным данным с помощью SecurAccess

Оператор мобильной связи T-Mobile внедрил решение для удаленной аутентификации с помощью мобильного телефона. T-Mobile хотела предоставить своим удаленным сотрудникам безопасный доступ к корпоративным ресурсам с
17.12.2012 Первопроходец WiMAX продан

Компания Sprint Nextel, третий по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о п
28.08.2012 Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation

Компания Parallels — мировой разработчик программного обеспечения автоматизации услуг хостинга и облачных сервисов, а также виртуализации ПК и Mac — сообщила о том, что компания Sprint, третий по величине телеком-оператор США (56 млн абонентов), начинает продажи облачных сервисов Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation. Это уже 12 из топ-30 телеко
24.05.2012 Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE

Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне
20.12.2011 В США сорвалась телеком-сделка года

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о
25.10.2011 Смартфон Samsung для Sprint

о слайдера - Transform Ultra. Новый смартфон выпущен в содружестве с телекоммуникационной компанией Sprint Nextel и предназначен для пользователей сетей Sprint. Как и все боковые слайдер
01.09.2011 Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T

Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции
13.05.2011 AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится

второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi
09.03.2011 3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС

Компания 3Q показала два новых ультракомпактных нетбука Qoo! Clutch и Sprint с различной окраской корпуса (нежный белый, практичный черный, теплый коричневый, загадочный сиреневый, эффектный красный и стильный вишневый). Нетбуки имеют ультратонкий корпус, встроен
18.01.2011 Против Samsung и T-Mobile поданы иски из-за задержки обновлений Android OS

В США разгорается конфликт между покупателями коммуникатора Samsung Galaxy S (Samsung Vibrant) и сотовым оператором T-Mobile и производителем самих устройств Samsung. Причина этого – умышленная задержка выпуска обновлений прошивки мобильной операционной системы Android OS до обещанной версии 2.2. В настоящее
05.10.2010 T-Mobile myTouch позволяет использовать видеотелефонию на Android OS

Американский филиал немецкого сотового оператора T-Mobile представил обновленный аппарат на базе Android OS, позционируемый как флагманское устройство. Он может работать в сетях 4G, разворачиваемых в данный момент в США оператором на базе HSP
09.09.2010 Смартфон T-Mobile G2 анонсирован официально

После череды слухов и предположений компания T-Mobile, наконец, анонсировала T-Mobile G2. Новый смартфон, идущий на смену выпущенному в 2008 г. первому "гуглофону" G1, обладает аналогичным форм-фактором с клавиатурой стандарта QWER
30.10.2009 Huawei и T-Mobile протестировали самоорганизующуюся сеть LTE

Компании Huawei и T-Mobile заявили о завершении испытаний сети LTE с функциями самоорганизации. Благодаря автоматизации процессов планирования, оптимизации и восстановления сети решение SON LTE позволит оператор
18.08.2009 С «гуглофонами» HTC возникли неожиданные сложности

Android 1.5 – последняя версия прошивки, которую можно будет поставить на T-Mobile G1, передает Electronista. Для последующих прошивок просто-напросто не хватит внутренней памяти устройства, емкость которой равняется 256 МБ. Помимо прошивки, в эту память устанавливаю
22.06.2009 T-Mobile G2 представлен официально, но под иным названием

Оператор сотовой связи T-Mobile USA анонсировал второй «гуглофон» - модель под названием T-Mobile myTouch 3G with Google поступит в продажу в августе 2009 г. по цене $200. Купить устройство за такую цену можно
15.06.2009 Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA

Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б
26.05.2009 T-Mobile выдала тайну нового iPhone

На веб-сайте мобильного оператора T-Mobile в Австрии появилась карточка телефона «iPhone 32 GB» с подписью «Coming Soon» («Скоро в продаже»), сообщает SlashGear. Никакой более подробной информации указано не было. В данный моме
29.04.2009 T-Mobile выпускает второй «гуглофон»

Оператор сотовой связи T-Mobile официально объявил о том, что в течение следующих месяцев проступит к продажам второй модели «гуглофона», смартфона на платформе Google Android, сообщает TechRadar. Вероятно, этим моби
24.04.2009 Американцы купили 1 млн «гуглофонов» за полгода

Компания T-Mobile рапортовала о продаже миллионного «гуглофона» G1 на американском рынке. Здесь он поя
23.04.2009 T-Mobile извиняется перед 40 млн клиентов за отсутствие связи

Абоненты одного из крупнейших немецких сотовых операторов T-Mobile в ближайшее воскресенье смогут бесплатно отправлять SMS-сообщения, сообщает «РИА Новости». Таким образом оператор решил извиниться перед миллионами клиентов за перебои со связью во вто
10.04.2009 T-Mobile готовится к грандиозному анонсу 21 апреля

Оператор сотовой связи T-Mobile разослал приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет 21 апреля в Нью-Йорке. Компания готовится к важному анонсу, сообщает Gizmodo. Предполагается, что на этом мероприятии будет о
25.02.2009 Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE

е (Испания), был организован первый в мире международный сеанс прямой видеосвязи с применением технологии LTE. Для потоковой передачи видеосигнала в режиме реального времени между павильоном компании T-Mobile на выставке Mobile World Congress и ее головным офисом в Бонне использовалась инфраструктурная технология LTE компании Nortel и устройства стандарта LTE производства LG Electronics. LT
05.02.2009 Новые модели «гуглофонов» от T-Mobile, дебют в Австралии

Филиал T-Mobile в США в скором времени планирует выпустить новые модели смартфонов на платформе Google Android. Об этом в интервью изданию FierceWirelsss рассказал вице-президент T-Mobile USA Н
20.01.2009 T-Mobile расширяет географию продаж G1 в Европе

Немецкая компания T-Mobile в течение ближайших нескольких недель планирует приступить к продажам G1 в новых европейских странах. В настоящий момент первый и единственный в мире мобильный телефон на открытой плат
22.12.2008 Стали известны неофициальные характеристики T-Mobile G2

ли в новой модели выход на наушники, не сообщается. С задней стороны мобильника в роли дополнительного органа управления расположится трекбол, добавляет boygeniusreport.com. Компьютерное изображение T-Mobile G2 По сообщению источников, продажи новинки начнутся в апреле будущего года. Изначально устройство планировалось выпустить в феврале, однако возникли сложности с программным обеспечени
03.12.2008 «Эрикссон» будет управлять 3G-сетями T-Mobile UK и 3 UK

Mobile Broadband Network Limited (MBNL), совместное предприятие компаний 3 UK и T-Mobile UK с долей владения 50/50, созданное с целью обеспечить управление интеграцией сетей радиодоступа 3G обоих операторов, и компания «Эрикссон» заключили четырехлетний контракт на предост
03.12.2008 Sprint провел испытания трансатлантической линии связи со скоростью 40 Гбит/с

Компания Sprint завершила технологические испытания первой инородной трансатлантической линии связи со скоростью передачи 40 Гбит/с по протоколу Internet Protocol (IP) с фиксированной длиной волны на ба
25.11.2008 Мобильникам Google кризис не страшен

Компания High Tech Computer (HTC) объявила о повышении прогноза по продажам смартфона на базе операционной системы Google - G1, разработанного для T-Mobile, до 1 млн устройств к концу 2008 г. В октябре HTC планировала продать только 600 тыс. экземпляров G1. По словам Питера Чоу (Peter Chou), исполнительного директора HTC, продажи нового с
29.10.2008 Wal-Mart будет продавать T-Mobile G1

Крупная розничная сеть Wal-Mart планирует продавать в своих магазинах смартфон T-Mobile G1, работающий под управлением операционной системы Google Android, сообщает Reuters. Цена аппарата, как заявили в компании, будет на $30 ниже той, по которой смартфоны G1 доступны в м
28.10.2008 В Китае начались нелегальные продажи T-Mobile G1

В Китае начались нелегальные продажи T-Mobile G1, первого и пока единственного в мире мобильника на платформе Google Android, странствие которого началось с рынка США на прошлой неделе, сообщает pacificepoch.com. Несмотря на то, ч

Публикаций - 1332, упоминаний - 1675

Deutsche Telekom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Inc 1663 227
Vodafone Group 1344 174
Deutsche Telekom 910 167
Verizon Communications - Bell Atlanitic 922 153
Google LLC 11126 142
Samsung Electronics 9833 133
Lenovo Motorola 3506 132
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 122
Microsoft Corporation 23761 120
Apple Inc 11385 119
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 110
Orange S.A. - Orange Group 1031 109
HTC Corporation 1495 93
Intel Corporation 11748 91
Verizon - WorldCom 487 88
Cisco Systems 4936 77
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2978 70
LG Electronics 3554 69
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9885 63
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 62
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 60
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 57
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 55
Telefonica - Telefónica España 548 54
Qualcomm Technologies 1733 53
IBM - International Business Machines Corp 9259 52
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10311 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8183 46
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 45
Orange France Télécom 654 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 44
Deutsche Telekom - T-Mobile USA 61 41
Yahoo! 3692 41
Huawei 3584 39
MCI Worldcom 117 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7225 36
Dell EMC 4954 36
China Mobile 400 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 76
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6321 40
SoftBank Group 251 22
Merrill Lynch 433 20
eBay Inc 1603 19
Citi - Citigroup 294 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6710 16
Enron - Enrongate 122 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 14
Walt Disney Company 575 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 12
Walmart - Wal-Mart Stores 370 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 11
Россети Ленэнерго 2392 10
Caterpillar - Катерпиллар 88 10
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 10
American Express - Amex 311 9
Warner 554 9
Prudential Securities 68 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 8
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 8
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 7
Federated Hermes - Federated Investors 57 7
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 7
United Airlines - авиакомпания 90 7
Visa International 1888 7
McDonald’s - Макдоналдс 194 6
Coca-Cola Company 252 6
British Airways - British Midland International 124 6
The Home Depot Inc 60 6
Bank of America - Банк Америки 222 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1904 5
Boeing 990 5
Sequoia Capital 107 5
Priceline.com - online travel agency 139 5
ABN AMRO 98 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18480 33
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1351 18
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1000 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10618 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4682 13
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2904 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9591 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 8
Судебная власть - Judicial power 2143 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 665 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 6
Верховный суд Российской Федерации 791 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 247 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1931 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 138 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2548 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1272 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 126
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 79
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1810 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 7
WiMAX Forum 68 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Демократическая политическая партия США 118 2
Linux Foundation 175 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
OPA - Open Patent Alliance 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 575 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25832 551
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22721 316
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21922 270
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18353 216
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9535 152
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6213 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22582 121
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13764 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55416 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11732 109
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40922 98
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12646 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6971 90
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19514 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8815 78
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7687 77
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11835 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12949 68
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5766 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6823 66
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12009 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17705 62
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6155 61
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7622 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15269 55
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2447 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13437 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6567 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8594 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5748 52
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2025 51
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 49
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3268 48
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26534 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11453 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9432 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17829 45
Google Android 12881 142
Apple iPhone - серия смартфонов 6724 117
Microsoft Windows 2000 12837 69
Apple iPhone 6 6292 69
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4397 65
Microsoft Windows 14690 61
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 47
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 386 39
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 30
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 71 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1451 29
Nokia Symbian OS 1400 28
Oracle Java - язык программирования 2812 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4835 27
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 26
Linux OS 8554 25
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 21
Apple iPad 3765 18
Apple iPhone 4 787 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 16
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 906 16
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 323 16
Age of Kings 3460 15
Apple iOS 7014 15
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 15
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 14
Microsoft Windows Mobile 6 252 14
Google Maps - Карты Google 780 14
Google YouTube - Видеохостинг 2487 13
Microsoft Skype 1994 13
Samsung Galaxy 1067 13
Microsoft Office 3510 13
HTC Sense 195 13
HTC Magic 30 13
HP - palmOne Treo 95 12
Apple iTunes Store 1063 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 12
Google Play - Google Store - Android Market 3027 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 17
Rubin Andy - Рубин Энди 61 13
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 10
Bush George - Буш Джордж 305 9
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Солонин Виталий 89 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 5
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 5
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 30 5
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Демидов Михаил 133 4
Сидоров Василий 52 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 4
Valente Oliver - Валенте Оливер 4 4
Ксенин Алекс 314 4
Кусков Денис 218 4
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 4
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 3
Буянов Алексей 28 3
Рейман Леонид 1033 3
Лопатин Виктор 25 3
Белоусов Сергей 235 3
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 2
Ваньков Вадим 14 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Муртазин Эльдар 57 2
Домбровский Юрий 62 2
Гончарук Александр 92 2
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 45 2
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 2
Патока Андрей 108 2
Фокин Дмитрий 21 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 2
Нефедов Павел 46 2
Фадеев Михаил 56 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50689 766
Европа 21515 239
Россия - РФ - Российская федерация 126662 215
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17267 210
Германия - Федеративная Республика 12188 207
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 184
Япония 13034 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15455 96
Южная Корея - Республика 6340 72
Канада 4738 59
Азия - Азиатский регион 5169 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40238 54
Франция - Французская Республика 7623 53
Нидерланды 3338 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13409 46
Испания - Королевство 3625 45
Китай - Тайвань 3815 44
США - Нью-Йорк 3103 42
Италия - Итальянская Республика 4248 38
Финляндия - Финляндская Республика 3498 38
США - Калифорния 4688 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 34
Америка Северная 3123 34
Швеция - Королевство 3547 33
Австрия - Австрийская Республика 1239 33
Америка 2167 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15615 27
Индия - Республика 5146 26
США - Калифорния - Сан-Франциско 1394 25
Чехия - Чешская Республика 1282 23
Америка Латинская 1720 21
США - Колумбия - Вашингтон 1375 21
Сингапур - Республика 1788 19
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 18
Великобритания - Лондон 2383 17
Африка - Африканский регион 3312 17
Европа Западная 1420 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 16
Польша - Республика 1866 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43197 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14437 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21299 99
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4157 78
Абонентская база - Абонентская плата 5344 69
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11081 58
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5755 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43087 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6990 48
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5872 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9024 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15648 34
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5561 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9573 28
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3337 26
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5376 26
Кредитование - Сrediting - Заём 6036 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4407 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6622 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6295 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4995 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25061 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5666 21
Английский язык 6246 20
Финансовые показатели 2138 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4314 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11193 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1775 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8112 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4357 17
Internet Economy - Интернет-экономика 5586 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6689 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4074 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7196 16
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1960 15
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4727 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4232 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3928 14
Thomson Reuters - Рейтер 5792 74
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 66
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 35
CNET Networks - CNET News 1642 32
CBS MarketWatch 310 30
FT - Financial Times 1177 30
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 25
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 19
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 17
Bloomberg 1140 16
91Mobiles 1732 14
AppleInsider 387 14
AP - Associated Press 1994 13
Telecom Today - Today in Telecom 138 12
NYT - The New York Times 1007 12
Telecom.paper 197 11
The Register 1439 11
allNetDevices 160 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 11
Total Telecom 613 10
Electronista 166 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 10
Forbes - Форбс 657 9
The Verge - Издание 510 8
Newsbytes News Network 379 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 8
CNews - ZOOM.CNews 1763 7
Times 652 7
Cellular News 234 7
Liberty Media 67 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 634 6
DigiTimes - Издание 1298 6
TechRadar 89 6
Engadget - Блог о технологиях 421 6
HPC.ru 117 6
Faulkner Information Services 100 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 6
RCR News 107 6
ZDnet 596 5
Internet Stock Report 994 65
S&P 500 554 30
Gartner - Гартнер 3496 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 24
S&P - Standard and Poor’s 483 20
IDC - International Data Corporation 4869 18
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 11
ABI Research 233 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 9
Juniper Research 508 7
Strategy Analytics 283 6
In-Stat/MDR 64 6
Forrester Research 814 6
In-Stat 115 5
IHS iSuppli 397 4
Thomson Financial - Thomson First Call 206 4
Bear Stearns 79 4
Moody's Investors Service 135 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 41 3
IHS Infonetics Research 90 3
Gartner - Dataquest 348 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Infonetics Research 50 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2436 2
Berg Insight 19 2
SmartMarketing 73 2
Mobile Research Group 69 2
GfK Rus - ГФК-Русь 208 2
Fortune Global 100 139 2
Synergy Research Group 41 2
comScore 394 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 2
Harris Interactive 83 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 542 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Computer Economics 32 1
DigiTimes Research 22 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 13 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 33 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 230 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 241 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 746 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11855 49
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 25
CeBIT 461 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2141 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
День молодёжи - 27 июня 706 2
Венчурная ярмарка 25 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
GSMA Global Mobile Awards 7 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
iF Design Awards 25 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
CEATEC 49 1
Microsoft Ignite 39 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Web Summit 3 1
Black Hat - Конференция 78 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238965, в очереди разбора - 853099.
Создано именных указателей - 121277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще