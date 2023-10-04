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Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7

Линейку Digma Pro Sprint M пополнили два новых ноутбука на ОС Windows 11 Pro. Они подойдут для мультимедиа, учебы, а также работы с документами. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Устройства работают на процессорах AMD Ryzen 7 3700U с тактовой частотой до 4 ГГц и встроенным графическим ядром Radeon RX Vega 10.

Конфигурации ноутбуков различаются объемом SSD-накопителя и оперативной памяти. Для хранения видео и другого мультимедийного контента в устройствах предусмотрены SSD объемом 256 или 512 ГБ. Объем ОЗУ составляет 8 и 16 ГБ соответственно. Одна версия поставляется с 16,1-дюймовым экраном, а другая – с 15,6-дюймовым.

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Digma Pro Sprint M

У новинок дисплеи имеют разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей). Экраны созданы на базе IPS-матрицы, которая обеспечивает большой цветовой охват до 17 млн цветов, а также широкие углы обзора.

Каждый из ноутбуков Digma Pro Sprint M питается от аккумулятора емкостью 4700 мАч.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.

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