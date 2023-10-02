Sprint запускает программу гарантии для печатной техники ушедших брендов

Российская компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, начинает оказывать гарантийную поддержку для печатной техники, которую поставляет в Россию по параллельному импорту. Гарантия будет распространяться на принтеры, МФУ, сканеры, плоттеры и другое оборудование. Программой смогут воспользоваться клиенты и партнеры компании.

Многие зарубежные вендоры печатной техники ушли с российского рынка и перестали выполнять свои обязательства по гарантии и сервисной поддержке. Возникшие проблемы могут серьезно повлиять на бизнес-процессы в компаниях, пользующихся их техникой. Если несложные технические вопросы бизнес способен решить собственными силами, то вопросы поставки расходных материалов или поломки оборудования без поставщиков решить невозможно.

«За последние полтора года ситуация на рынке печатной техники сильно изменилась и гарантийное обслуживание стало одной из ключевых проблем. Вендоры, которые ушли из страны, прекратили и выполнение гарантийных обязательств. Новые игроки на рынке только начали выстраивать процессы предоставления гарантии и формирования складов ЗИП. Оборудование, поставляемое по параллельному импорту, чаще всего продается в России без гарантии или с минимальным сроком, например, в несколько месяцев. Как поставщик техники мы решили внедрить привычные пользователям правила обслуживания устройств. Программа будет действовать по всей стране», — сказал основатель и коммерческий директор Sprint Кирилл Рубцов.

Sprint специализируется на поставках печатного оборудования и ЗИП путем параллельного импорта. На все ввозимые устройства компания предоставляет гарантию сроком 12 месяцев с момента покупки. Также заказчики могут оформить дополнительную гарантийную поддержку сроком на 12-24 месяцев. Гарантия распространяется на случаи заводского брака. Обслуживание техники будет осуществляться за счет собственной партнерской сети по всей территории России.

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Заявить о поломке компании смогут в режиме единого окна. Печатные устройства формата А4 диагностируются и ремонтируются в сервисных центрах-партнерах в течение 30 дней. Гарантия на это оборудование будет сохраняться в том числе при использовании картриджей под собственным брендом Sprint, а также при перепрошивке устройств специалистами Sprint.

Для устройств формата А3 и широкоформатного оборудования предусмотрены диагностика и ремонт по месту их установки. Гарантийная поддержка такой техники будет оказываться при условии использования оригинальных расходных материалов.