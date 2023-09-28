Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP

Компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, поставила в Россию новую линейку многофункциональных устройств формата А3 серии HP LaserJet Managed E800/E700. Поставки осуществляются путем параллельного импорта. Устройства входят в список разрешенных для ввоза товаров и имеют необходимую сертификацию, которую также провели специалисты Sprint. На сегодняшний день компания — единственный российский поставщик новой линейки печатного оборудования НР. Об этом CNews сообщили представители Sprint.

Российским заказчикам стали доступны устройства формата А3 с функцией Reverse and Retry. За счет нее МФУ обнаруживает и устраняет проблемы двойной подачи и замятия бумаги при сканировании. Также новые модели оснащены функциями HP Sure Start, Connection Inspector и Memory Shield. Они обеспечивают защиту техники от хакерских атак, позволяют вести активный мониторинг и формировать белые списки пользователей.

В моделях линейки увеличена скорость печати до 70 страниц в минуту, а сканирования до 300 изображений в минуту. Простота обслуживания и прогнозируемое управление парком техники достигается за счет использования расходных материалов высокой емкости. Так, ресурс картриджа достигает 60 тыс. страниц, а барабана — 600 тыс. в моделях E800 серии.

Новое поколение МФУ вышло в 2023 г. и доступно на американском, европейском и азиатском рынках. Компания HP планировала поставку этого оборудования в Россию в 2024 г., но прекратила продажу контрактных устройств в связи с уходом из страны.

По данным аналитиков, HP занимает первое место в печатном бизнесе: ее доля достигает 38% в разных сегментах рынка.

«Линейка устройств HP Managed популярна в мировой бизнес-среде за счет низкой стоимости владения. Большинство крупных корпоративных клиентов до ухода компании HP с российского рынка использовали именно это оборудование. Мы смогли возобновить продажи самых популярных принтеров HP Managed и предлагаем нашим клиентам решения для максимально надежной, быстрой и экономичной печати. Помимо устройств на наших складах есть все необходимые расходные материалы для обслуживания и ремонта», — отметил основатель и коммерческий директор Sprint Кирилл Рубцов.

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Помимо этого, компания Sprint оказывает гарантийную и сервисную поддержку устройств. В том числе, за счет собственной партнерской сети сервисных центров по всей России. Программа включает в себя стандартную гарантию на 12 месяцев, а также дополнительную на срок от 12 до 24 месяцев. Обслуживание и ремонт техники в рамках гарантии производятся в офисе клиента.

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Sprint — российская ИТ-компания с 13-летним опытом, которая специализируется на услугах по аутсорсингу офисной печати, включая аренду оборудования, и реализует длительные контракты для крупных компаний. Sprint поставляет в Россию печатные устройства и расходные материалы для них, предоставляет гарантийное обслуживание техники по всей стране за счет собственной сети сервисных центров. Sprint внедряет программные решения для организации безопасной и управляемой печати в компаниях.