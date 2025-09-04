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APCO Association of Public Safety Communications Officials Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи

СОБЫТИЯ


04.09.2025 Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи 1
08.04.2025 Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М» 1
17.09.2024 В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
31.10.2006 Motorola предоставила систему Dimetra IP Compact 1
08.04.2004 Motorola обновила систему транкинговой связи Astro 25 1
13.08.2003 Motorola представила набор радиосистем для служб экстренного реагирования 1
13.08.2003 Lucent и партнеры продемонстрировали 3G-решения для экстренных служб 1
25.07.2002 Nextel создал фонд помощи в развертывании E-911 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

APCO и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 6
Motorola Inc 1156 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Инфотест-Р 4 2
Радиокода 5 2
Sepura 7 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
МФИ Софт 145 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Уральские радиостанции 5 1
Астраком - Astracom 5 1
Motorola Solutions 113 1
Trialink - Триалинк ГК 13 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Sigfox 13 1
JVC Kenwood 422 1
Радэл СКБ ФГУП 4 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Hytera 18 1
Будафон Лтд 5 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Semtech - Sierra Wireless 34 1
Ростелеком 10948 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Гранит 57 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Arthur D. Little 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Komatsu - Комацу 20 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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