Романов Александр


СОБЫТИЯ


11.02.2026 «Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт» 1
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 1
09.08.2022 ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре 1
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
15.11.2016 «Пилот» интегрировал кассовую линейку «Детского мира» с SAP 1
26.06.2014 Сервис HotelLook представил iOS приложение для поиска отелей 1
25.03.2013 Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru 1
05.09.2001 CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект 1
05.09.2001 Информационные технологии в металлургии: совместный проект CNews.ru, Metalcom.ru и "МСС" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Романов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 5
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 3
Шахты 0 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Protolabs 1 1
Интеллектуальное производство 10 1
SAP SE 5463 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
Microsoft Corporation 25332 1
Softline - Софтлайн 3326 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Capgemini Consulting 123 1
Болид НВП - Bolid 93 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
МеталКом 5 3
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 516 2
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Arthur D. Little 14 1
Северсталь - Карельский окатыш 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1102 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1685 1
Komatsu - Комацу 18 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 279 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3513 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 918 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9450 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2382 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 42 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
glTF - GL Transmission Format - Graphics Language Transmission Format 1 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Бронирование - Booking 813 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Трансфер технологий 157 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Ericsson Dedicated Network 3 3
Aviasales - Hotellook 4 2
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Apple iPad 3944 1
Apple iOS 8320 1
Apple - App Store 3020 1
Microsoft Azure 1471 1
Microsoft Office 365 989 1
Booking.com 122 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Stack Group - Automate 19 1
Microsoft Azure Blob storage 13 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Джабиев Георгий 54 4
Дехканов Данил 7 3
Мельниченко Владимир 1 1
Люшенко Владимир 3 1
Калинов Константин 7 1
Мелихов Андрей 4 1
Лагута Александр 1 1
Старожук Евгений 2 1
Зуев Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 10
Европа 24681 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 57 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 1
Казахстан - Республика 5841 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1103 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Франция - Французская Республика 8004 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2700 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1678 1
Нидерланды 3645 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1007 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 522 1
Беларусь - Минск 677 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 741 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3223 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1792 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Аренда 2581 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1724 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Айсберг - Eisberg 192 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 86 1
Образование в России 2567 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Металлоснабжение и сбыт 18 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 3
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 167 1
Металл-Экспо 10 3
