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Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform

Softline создала и интегрировала для компании Institute of Sales Activity Statistics (Казахстан) решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Microsoft Azure, служб Powerplaform и Microsoft 365, позволяющее заказчику осуществлять мониторинг и анализ работы мерчендайзеров в торговых точках со всего Казахстана.

Institute of Sales Activity Statistics – компания, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, имеющая 17 офисов в регионах Казахстана. Перед заказчиком стояла задача максимально минимизировать человеческий фактор при сборе и обработке данных с торговых точек, расположенных на территории страны, ускорить процесс, повысить качество получаемой отчётности, и как итог, сократить временные издержки при широкой географии офисов.

Для реализации проекта ISAS выбрала команду Softline. С помощью инструментов, предоставляемых в Powerapps, было разработано мобильное приложение, используемое полевыми сотрудниками для сбора информации. Для организации бизнес-процессов применяется служба Microsoft Power Automate, которая позволяет подключаться к сервисам Azure (например, Custom Vision для распознавания и классификации изображений, Azure Blob Storage для их хранения, Azure Functions для их обработки) и к службам M365 (Sharepoint Online).

По результатам тестового сравнения продуктов различных вендоров, которое было проведено перед внедрением, решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Azure и служб Powerplaform, по мнению руководства компании, оказалось самым оптимальным. В итоге компания ISAS интегрировала решение во всех офисах в проектах, занимающих 80% объема работ. Для этого была подключена команда консультантов Softline, а также собственные аудиторы и менеджеры. В дальнейшем компания планирует охватить 100% собственных проектов, снизить затратную часть на сопутствующие цели, повысить качество отчётов, а также увеличить оборот в 2021 г. в два раза по сравнению с 2020 г.

Генеральный директор ISAS Александр Романов сказал: «Силами сотрудников и специалистов компании Softline в Казахстане было реализовано решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Azure и служб Powerplaform компании Microsoft, позволяющее нам собирать информацию о состоянии товаров на полках в торговых точках со всего Казахстана. Наши полевые сотрудники, приходя в торговую точку, могут делать снимки товаров на полках, которые затем отправляются на сервис Custom Vision для распознавания и классификации на основе работы искусственного интеллекта. После этого данные собираются в списках SharePoint Online, откуда в дальнейшем поступают на обработку нашими специалистами. Для реализации этого решения мы провели большую работу по обучению модели в сервисе Custom Vision. С помощью инструментов, предоставляемых в Powerapps, было разработано мобильное приложение, используемое полевыми сотрудниками для сбора информации. Для организации бизнес-процессов применяется служба Microsoft Power Automate, позволяющая подключаться к сервисам Azure (например, упомянутый Custom Vision для распознавания и классификации изображений, Azure Blob Storage для их хранения, Azure Functions для их обработки) и к службам M365 (SharePoint Online). Наиболее привлекательным в данном проекте для нас является то, что мы можем самостоятельно, без привлечения дорогостоящих программистов, изменять существующие или создавать новые приложения, интегрированные с другими службами, которые мы используем в работе. Это ускоряет наши процессы, делает бизнес гибким и готовым к любым изменениям».

Дмитрий Степанов

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