Получите все материалы CNews по ключевому слову
Protolabs
УПОМИНАНИЯ
Protolabs и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2513 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
|Capgemini Consulting 122 1
|DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
|World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
|Романов Александр 13 1
|Джабиев Георгий 48 1
|Европа 24508 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.