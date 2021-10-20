МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть

МТС построит выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть для комбината по добыче и переработке железной руды «Карельский окатыш», входящего в сталелитейную и горнодобывающую компанию «Северсталь».

Согласно подписанному договору, МТС построит для «Карельского окатыша» на территории карьеров и производственных объектов в Республике Карелия выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть для систем диспетчерской голосовой и видеосвязи, позиционирования и видеомониторинга работы транспорта и горнорудного оборудования, аварийного оповещения, оперативного управления производственным комплексом. Сеть планируется запустить в апреле 2022 г. На втором этапе планируется модернизировать решения по автоматизации процессов по извлечению, транспортировке и переработке руды, а также решения по сбору, обработке, хранению и визуализации данных.

Выделенная технологическая сеть связи будет построена на решении Ericsson Dedicated Network, включающее в себя облачное пакетное ядро сети операторского класса Ericsson Enterprise Core. Сеть будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

«За последние два года наша компания реализовала многочисленные пилотные проекты выделенных сетей совместно с ведущими предприятиями России, подписала несколько контрактов с заказчиками и запустила первую в стране коммерческую выделенную сеть. Сегодня мы видим большую востребованность наших решений в добывающей, металлургической, энергетической и транспортной отраслях, так как надежная и скоростная выделенная сеть является инфраструктурной основой для цифровизации и автоматизации критически важных работ на больших территориях в условиях сложного рельефа. Создаваемая для комбината «Карельский окатыш» выделенная сеть объединит системы связи, мониторинга и диспетчеризации с ИТ-инфраструктурой предприятия, что позволит повысить эффективность управления парком транспортной и горнорудной техники на карьере, а в будущем автоматизировать ряд производственных процессов», — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву Инновации и стартапы

«Для «Карельского окатыша» проект внедрения выделенной технологической сети стандарта LTE/5G-ready в карьерах и на промплощадке важен и ожидаем. Существующая промышленная сеть Wi-Fi в карьерах работает на пределе своих возможностей, пропускная способность сети не соответствует новым требованиям для внедрения проектов. Помимо этого, на горнорудном предприятии технология Wi-Fi проигрывает технологии LTE/5G-ready в части технических характеристик сети, получения дополнительных сервисов и в общей эффективности вложения инвестиций. При реализации проекта LTE/5G-ready мы ожидаем существенного повышения качества работы систем диспетчерского управления и оптимизации работы карьерным транспортом, и как следствие — повышения эффективности производства в карьерах. Сеть LTE/5G-ready позволит более эффективно реализовывать проекты в области автоматизации производства, видеоаналитики, геопозиционирования персонала, быстрого и безопасного сбора данных и передачи голоса. Компания МТС имеет большой опыт создания сетей Private LTE/5G-ready на российских предприятиях. Мы ожидаем от партнёрства с компанией МТС скорейшей и полной реализации наших планов», — отметил начальник управления цифровых технологий дирекции по развитию железорудных активов компании «Северсталь» Владимир Люшенко.

«Горнодобывающая промышленность в настоящее время трансформируется в высокотехнологичную отрасль, в которой используются инновационные решения для повышения эффективности работы в условиях пандемии, обеспечения безопасности и улучшения экологичности производства. Внедрение концепции безлюдной шахты и решений по диспетчеризации горных работ требуют передовой инфраструктуры для реализации самых требовательных сценариев с качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением. В мировой практике были апробированы различные технологии мобильного доступа, технология выделенных сетей LTE/5G доказала свою эффективность и широко применяется в горнодобывающей отрасли всего мира», — сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.