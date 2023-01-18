Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M

На российский рынок выходит линейка продуктов в сегменте цифровой техники и электроники под брендом Digma Pro. Новинки будут продаваться в среднем ценовом сегменте, при этом сохраняя оптимальное соотношение между ценой и качеством. Новая линейка включает в себя коллекцию высокопроизводительных ноутбуков — Sprint M, Magnus M и Fortis M. Первым ноутбуком в продажу поступит Digma Pro Sprint M ― модель с 15,6-дюймовым экраном, процессорами Intel Core и предустановленной ОС Windows 11 Professional.

Представленная модель обладает прочным корпусом с алюминиевым верхом и низом. При этом ноутбук весит всего 1,8 кг. IPS-экран имеет диагональ 15,6 дюйма. В ноутбуках этой серии установлены процессоры Intel Core i3, i5 или i7, либо AMD Ryzen 3 или 5, которые подойдут для рендеринга видео или обработки фотографий, а также для других задач, требующих высокой производительности.

В Sprint M установлен SSD-диск на 256 или 512 ГБ c возможностью добавить еще один SSD формата M.2 2280 SATA. Оперативная память составляет 8 ГБ или 16 ГБ в зависимости от модели.

Sprint M

Модуль Bluetooth 5.0 позволит подключить к девайсу мышь, смартфон, наушники и другую периферию. Wi-Fi-модуль Intel Wireless-AC 9560 работает в частотном диапазоне 5 ГГц и поддерживает современный стандарт Wi-Fi.ac MIMO 2x2. Он предусматривает по два канала на загрузку данных с максимально возможной скоростью 1,73 Гбит/сек.

Емкость батареи у Sprint M ― 4500 мАч у моделей на процессоре Intel, и 4700 мАч на Ryzen, энергоемкость ― 51,3 Втч, а напряжение ― 11,4 В. Этого хватит более чем на восемь часов работы на одном заряде в режиме экрана Full HD при яркости 50%.

В ноутбуках линейки Sprint M предусмотрены вход по отпечатку пальца, замок Kensington Lock и регулируемая шторка для веб-камеры. Также во всех гаджетах доступны полнофункциональный порт USB Type-C, разъем HDMI, подсветка клавиатуры с двумя уровнями яркости — удобное дополнение, когда необходимо поработать ночью.

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Ноутбуки Sprint M бренда Digma Pro уже поступили в продажу. Приобрести их можно в магазинах сети DNS.

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При разработке бренда Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.