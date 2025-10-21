Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Digma EVE Digma Plane Digma CITI Digma Sprint M Digma Fortis M Digma Magnus M серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM 1
30.04.2025 Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману 1
27.02.2025 Digma расширяет линейку ноутбуков для повседневных задач 2
31.05.2024 Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M 1
22.12.2023 Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном 1
29.11.2023 Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный 2
16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM 1
14.11.2023 Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома 1
04.10.2023 Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7 1
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 1
18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 3
04.08.2023 DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы 3
16.02.2023 Digma Pro представляет Fortis M — второй ноутбук в коллекции высокопроизводительных девайсов 3
18.01.2023 Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M 3
28.12.2022 Private Labels. Merlion запускает бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro 3
13.07.2022 Россияне не экономят на ноутбуках, в отличие от смартфонов 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 4
29.12.2018 Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G 1
26.12.2018 Digma начинает продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO 2
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
29.06.2018 Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203 1
06.04.2018 Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России 1
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств 1
21.09.2016 В салонах «Билайн» перед 1 сентября выросли продажи бюджетных гаджетов 1
24.12.2014 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 2

Публикаций - 26, упоминаний - 43

Digma EVE и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 251 20
Intel Corporation 12811 12
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Fortis - Фортис 41 5
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 14 4
Lenovo Group 2447 4
Apple Inc 13156 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Huawei 4677 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Nvidia Corp 4002 3
ZIMAI Technology - Maibenben 26 2
Samsung Electronics 11065 2
Microsoft Corporation 25775 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HP Inc. 5883 2
HTC Corporation 1512 2
Supra 36 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Senseit - Сэнсит.Ру 8 1
Netac 10 1
Ростелеком 10948 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Toshiba Corporation 2980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
INOI - ИНОЙ 51 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Почта России ПАО 2370 1
Вотрон 21 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
DDR - Double data rate 3083 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
USB Type-A - USB-A 697 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 7
USB PD - USB Power Delivery 149 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 262 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 6
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Digma Pro 77 14
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 12
Microsoft Windows 11 827 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
Microsoft Windows 10 1938 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 6
Microsoft Windows 16882 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 5
Google Android 15244 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 2
Oysters - серия планшетов 9 2
Ланит - Treolan Irbis TH - Treolan Irbis TW - Treolan Irbis TX - Treolan Irbis TA - Treolan Irbis TZ - серия планшетов - серия смартфонов 11 2
From Software - Elden Ring 11 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
Ланит - Treolan Irbis 148 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Micromax Systems - Micromax Bolt - серия смартфонов 9 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
МегаФон - серия смартфонов 23 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Apple iPad Pro 320 1
Костюшко Кирилл 7 2
Шевелев Сергей 9 1
Дашкевич Алексей 10 1
Осеевский Михаил 350 1
Носков Константин 241 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще