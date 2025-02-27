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Digma расширяет линейку ноутбуков для повседневных задач

Digma, бренд электроники для дома и офиса, представляет новую модель ноутбука EVE i5980. Ноутбук получил конфигурацию для решения повседневных задач и будет полезен для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma EVE i5980 оснащен 15,6-дюймовым матовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080). Ноутбук работает на процессоре Intel Core m3-8100Y с двумя ядрами и частотой до 3,4 ГГц в режиме турбо. В устройстве установлены 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Есть возможность замены оперативной памяти (2x SODIMM) и твердотельного диска (1x SSD m.2 SATA3).

Ноутбук оснащен интерфейсами для подключения периферийных устройств: три порта USB 3.2 gen1; один полнофункциональный порт USB-C 3.2 gen1 (с поддержкой питания Power Delivery и передачи изображения DisplayPort); один порт USB-C 2.0; один разъем HDMI 1.4; один слот microSD; комбинированный аудиоразъем. Новинка поддерживает современные стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0.

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Digma
Digma EVE i5980

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Поверхность ноутбука Digma EVE i5980 сделана из текстурированного пластик. Модель открывается на 175 градусов. Ноутбук оснащен шторкой для камеры и возможностью установки Kensington lock, которые позволяют защитить пользователя от несанкционированного доступа и обезопасить личные данные.

Новая модель уже доступна в продаже в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стоимость устройства составляет 31990 руб.

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