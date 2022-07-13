Россияне не экономят на ноутбуках, в отличие от смартфонов

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» составил рейтинг самых популярных ноутбуков за первое полугодие 2022 г. и выявил функции, по которым покупатели выбирают устройства. Наиболее часто россияне выбирают ноутбуки из среднего ценового сегмента (от 35 тыс. руб. до 60 тыс. руб.), а самый популярный фильтр для поиска ноутбука – объем оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Согласно статистике, лидеры среди брендов с прошлого года остались прежними, но их позиции изменились. Самым покупаемым брендом ноутбуков в «Ситилинке» стал Asus, в первом полугодии 2021 г. наиболее популярным был HP. В 2022 г. HP занимает вторую строчку. Замыкает тройку лидеров в первом полугодии 2022 г. Lenovo.

«В первом полугодии в тройке лидеров остались те же бренды, что и в прошлом году. При этом мы видим увеличение спроса на другие бренды в данной категории, что связано с уходом с российского рынка некоторых компаний. Так продажи ноутбуков Huawei выросли в “Ситилинке” более чем в три раза в первом полугодии по сравнению с прошлым годом», – сказал Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок «компьютеры и ноутбуки» «Ситилинка».

Высокий ценовой сегмент

Среди высокопроизводительных ноутбуков наиболее популярны модели на 6-ядерных процессорах серий AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, с частотой до 4,5 Ггц (в режиме Turbo), с оперативной памятью DDR4 на 8 ГБ. Наиболее востребованный объем твердотельного накопителя (SSD) в таких устройствах 512 ГБ. Среди высокопроизводительных моделей чаще всего приобретают устройства без предустановленной операционной системы или на Windows 10 Home.

Для игровых ноутбуков основным из критериев выбора является производительность видеокарты. Среди игровых ноутбуков выбирают модели с дискретным графическим процессором. Самые популярные по продажам за первое полугодие игровые ноутбуки оснащены видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050. Наиболее часто выбирают модели среднего размера с диагональю экрана 15,6 дюйма.

Топ-3 игровых ноутбука во втором квартале составили: Lenovo IP Gaming 3 15ACH6; Acer Nitro 5 AN515-57-51GK i5; Asus TUF Gaming FA506IC-HN042W.

Средний ценовой сегмент (до 60 тыс. руб.)

Покупатели в первых двух кварталах 2022 г. выбирали ноутбуки среднего ценового сегмента, хотя аналогичный рейтинг смартфонов показал, что россияне перешли на смартфоны низкого ценового сегмента.

Среди среднего ценового сегмента покупатели отдают предпочтение ноутбукам на 2-ядерных процессорах серии Intel Core i3, с частотой до 4.1 ГГц (в режиме Turbo). Также чаще выбирают ноутбуки с оперативной памятью DDR4 на 8 ГБ и интегрированной видеокартой. Самый популярный объем SSD 256 ГБ. У самых популярных ноутбуков данного сегмента диагональ экрана 15,6 дюйма.

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в данном сегменте: Acer Aspire 3 A315-56-38MN i3; Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 i3; Honor MagicBook X14 i3.

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Бюджетный вариант (до 30 тыс. руб.)

Среди недорогих моделей покупатели отдают предпочтение ноутбукам с встроенной мультимедийной картой памяти (eMMC) на 128 ГБ, оперативной памятью от 4 ГБ и 4-ядерным процессором Intel. Самые популярные ноутбуки в этом сегменте имеют интегрированную видеокарту. Интегрированные видеокарты используют часть оперативной памяти для обработки графики, из-за чего их мощность ниже, чем у дискретных.

Топ-3 самых популярных бюджетных ноутбуков составили: Digma EVE 15 P417; Acer Aspire 1 A114-33-P7VD; Lenovo IdeaPad 3 17ITL6.

Какие функции выбирают

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При выборе ноутбука покупатели сначала обращали внимание на объем оперативной памяти, далее – на диагональ экрана, серию процессора. Бренд и объем SSD для покупателей входят только в топ-5 критериев выбора. При выборе фильтра объем оперативной памяти выбирало 14% пользователей, которые чаще всего искали объем в 16 ГБ и 8 ГБ. 13% покупателей при выборе смотрело на диагональ экрана ноутбука (самыми востребованными стали 15,6 дюйма и 17,3 дюйма. Серия процессора устройства также интересовала 13% пользователей, чаще всего искали модели по фильтру Core i5, Core i7 и Ryzen 5.

Среди аксессуаров для ноутбуков покупатели чаще всего приобретали сумки для ноутбуков, подставки и адаптеры питания.

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«Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.