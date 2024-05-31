Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M

Бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro запустил в продажу обновленную серию ноутбуков для дома и офиса Fortis M. Устройства представлены в трех диагоналях: 14,1, 15,6 и 17,3 дюйма, оснащены современными процессорами Intel Core 10 и 12 поколений и имеют увеличенный объем SSD. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Минимальный встроенный объем памяти для хранения данных увеличен в два раза – 512 ГБ вместо 256 ГБ. Вместо SATA III установлен современный интерфейс PCIe 3.0x4 – из-за чего скорость работы устройства стала в пять раз быстрее. Для самостоятельного расширения памяти на ноутбуках в зависимости от конфигурации есть дополнительный свободный слот SSD (M.2 2280 SATA III) и свободный слот под SSD/HDD.

Digma Pro Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M

Все модели оснащены современным IPS-экраном, который обеспечивает высокую цветопередачу и большой цветовой охват, а также широкие углы обзора. Разрешение – Full HD (1920x1080 пикселей).

Ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма имеют полностью пластиковый корпус, а модель с диагональю 17,3 дюйма имеет металлическую крышку.

Модуль Wi-Fi также получил обновление и теперь работает в два раза быстрее предыдущей версии. Поддерживается два диапазона частот – 2,4 и 5 ГГц. Дополнительная технология MIMO 2x2 позволит серьезно увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность канала связи при передаче большого объема данных. Модуль Bluetooth версии 5.1 обеспечит быстрое и бесперебойное сопряжение ноутбука с беспроводными наушниками, колонками или компьютерной мышью.

Ноутбуки получили два полноразмерных USB type-A (2.0 и 3.0), высокоскоростные порты USB-С 2.0 и 3.0 – с поддержкой питания и только для передачи данных, а также порт с поддержкой Power Delivery и DisplayPort. Fortis M оборудованы интерфейсом HDMI для подключения к монитору, телевизору, гигабитным портом RJ-45, аудиоразъемом 3,5 мм и слотом для SD-карт памяти. Веб-камера на 2 МП позволит участвовать в видеоконференциях. Присутствует слайдер для механического включения и отключения камеры и микрофона. Подсветка клавиатуры имеет регулирование яркости.

Были учтены пожелания пользователей – все ноутбуки теперь имеют в комплекте стандартный Type-C кабель зарядного устройства.

Стоимость устройств начинается от 33 990 руб. в зависимости от конфигурации.

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Digma Pro – бренд электроники.