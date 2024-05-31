Разделы

Техника
|

Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M

Бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro запустил в продажу обновленную серию ноутбуков для дома и офиса Fortis M. Устройства представлены в трех диагоналях: 14,1, 15,6 и 17,3 дюйма, оснащены современными процессорами Intel Core 10 и 12 поколений и имеют увеличенный объем SSD. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Минимальный встроенный объем памяти для хранения данных увеличен в два раза – 512 ГБ вместо 256 ГБ. Вместо SATA III установлен современный интерфейс PCIe 3.0x4 – из-за чего скорость работы устройства стала в пять раз быстрее. Для самостоятельного расширения памяти на ноутбуках в зависимости от конфигурации есть дополнительный свободный слот SSD (M.2 2280 SATA III) и свободный слот под SSD/HDD.

digma.jpg

Digma Pro
Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M

Все модели оснащены современным IPS-экраном, который обеспечивает высокую цветопередачу и большой цветовой охват, а также широкие углы обзора. Разрешение – Full HD (1920x1080 пикселей).

Ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма имеют полностью пластиковый корпус, а модель с диагональю 17,3 дюйма имеет металлическую крышку.

Модуль Wi-Fi также получил обновление и теперь работает в два раза быстрее предыдущей версии. Поддерживается два диапазона частот – 2,4 и 5 ГГц. Дополнительная технология MIMO 2x2 позволит серьезно увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность канала связи при передаче большого объема данных. Модуль Bluetooth версии 5.1 обеспечит быстрое и бесперебойное сопряжение ноутбука с беспроводными наушниками, колонками или компьютерной мышью.

Ноутбуки получили два полноразмерных USB type-A (2.0 и 3.0), высокоскоростные порты USB-С 2.0 и 3.0 – с поддержкой питания и только для передачи данных, а также порт с поддержкой Power Delivery и DisplayPort. Fortis M оборудованы интерфейсом HDMI для подключения к монитору, телевизору, гигабитным портом RJ-45, аудиоразъемом 3,5 мм и слотом для SD-карт памяти. Веб-камера на 2 МП позволит участвовать в видеоконференциях. Присутствует слайдер для механического включения и отключения камеры и микрофона. Подсветка клавиатуры имеет регулирование яркости.

Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика
безопасность

Были учтены пожелания пользователей – все ноутбуки теперь имеют в комплекте стандартный Type-C кабель зарядного устройства.

Стоимость устройств начинается от 33 990 руб. в зависимости от конфигурации.

***

Digma Pro – бренд электроники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024