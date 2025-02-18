VVP Group Центр дистрибьюции
VVP Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Березкин Григорий 40 3
|Сибирцева Ирина 3 3
|Осеевский Михаил 316 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Малков Павел 51 2
|Фомин Сергей 19 2
|Сибирцев Глеб 2 2
|Fiorentino Alessandro - Фиорентино Алессандро 6 2
|Башлыков Александр 10 2
|Скворцов Кирилл 8 2
|Путин Владимир 3187 1
|Носков Константин 236 1
|Силуанов Антон 66 1
|Черфас Денис 4 1
|Поляков Олег 8 1
|Савин Сергей 95 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|Грошенко Глеб 6 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Прусаков Андрей 1 1
|Терешин Роман 1 1
|Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
|Левин Леонид 130 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Иманов Гусейн 5 1
|Абрамов Владимир 13 1
|Купче Михаил 1 1
|Ткачев Станислав 9 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
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