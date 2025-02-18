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VVP Group Центр дистрибьюции



18.02.2025 Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение 1
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
24.06.2024 То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя 2
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
26.10.2022 Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов» 1
02.09.2022 Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО 1
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 1
20.11.2019 Merlion и VPP Group поставят «Ростелкому» планшеты на российской ОС за 11,5 миллиардов 2
14.05.2019 Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
10.11.2014 Беженцы из Nokia начали продавать свой смартфон в России. ЦЕНА 1
27.01.2014 Смартфон со слоном 1
24.01.2014 Индийский производитель смартфонов раскрыл план захвата России 1
23.09.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group 2
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1
31.10.2007 Гендиректор Nokia в России не совладал с розницей 1
18.03.2004 Nokia открыла фирменный салон в Краснодаре 2

Публикаций - 21, упоминаний - 25

VVP Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 10
Ростелеком 9741 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 8
INOI - ИНОЙ 50 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 6
Jolla - Sailfish Holding 82 6
Samsung Electronics 10284 6
БайтЭрг 58 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 4
Merlion - Мерлион 810 4
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 4
Qtech - Кьютэк 173 3
RDC Group - Mobilidi 25 3
Jinga 25 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 105 3
Micromax Systems - Микромакс системс 76 2
Bolt 32 2
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 2
STI Group - СТИ Групп 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2913 1
ZTE Corporation 749 1
Крок - Croc 1777 1
Merlion iRU - Деловой офис 308 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
Yandex - Яндекс 7411 1
8262 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Philips 2056 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Nokia Mobile Phones 26 1
Nokia Customer and Market Operations 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 607 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Вотрон 20 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 4
Евросеть 1405 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 2119 1
Dixis - Диксис 359 1
Телефорум 93 1
Связной ГК 1372 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Цифроград 171 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 13 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4795 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9658 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10013 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6465 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2384 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3029 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6064 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2968 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5345 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2804 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12519 2
USB micro 965 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4749 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 5
Google Android 14055 4
INOI R - Серия смартфонов 25 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 118 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
INOI T - Серия смартфонов 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 792 1
Digma EVE - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 20 1
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 8 1
Jinga Joy 4 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7101 1
Linux OS 10013 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Nokia Nseries 537 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 498 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
INOI S - Серия смартфонов 4 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Nokia 3310 66 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Березкин Григорий 40 3
Сибирцева Ирина 3 3
Осеевский Михаил 316 2
Шадаев Максут 1015 2
Малков Павел 51 2
Фомин Сергей 19 2
Сибирцев Глеб 2 2
Fiorentino Alessandro - Фиорентино Алессандро 6 2
Башлыков Александр 10 2
Скворцов Кирилл 8 2
Путин Владимир 3187 1
Носков Константин 236 1
Силуанов Антон 66 1
Черфас Денис 4 1
Поляков Олег 8 1
Савин Сергей 95 1
Чичваркин Евгений 162 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Кочетков Владислав 248 1
Эгов Кирилл 20 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Грошенко Глеб 6 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Прусаков Андрей 1 1
Терешин Роман 1 1
Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
Левин Леонид 130 1
Левин Дмитрий 43 1
Иманов Гусейн 5 1
Абрамов Владимир 13 1
Купче Михаил 1 1
Ткачев Станислав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 5
Южная Корея - Республика 6661 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 4
Финляндия - Финляндская Республика 3610 4
Россия - ЦФО - Калужская область 986 4
Казахстан - Республика 5556 3
Турция - Турецкая республика 2364 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1738 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 113 2
Индия - Bharat 5465 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
Россия - Крайний Север 271 1
Сингапур - Республика 1855 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Украина 7624 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1968 1
Нидерланды 3528 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 1
Европа 21802 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 49 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 6
Всероссийская перепись населения 175 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 3
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 224 2
Аренда 2436 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3559 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Аудит - аудиторский услуги 2685 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1096 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Импортозамещение - параллельный импорт 489 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Известия ИД 630 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Ведомости 1019 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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