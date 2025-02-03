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Ткачев Станислав



03.02.2025 В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом 1
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 1
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить 1
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта 1
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями 1
08.08.2024 В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами 1
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 1
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» 1
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Ткачев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 6
Intel Corporation 12202 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 2
8237 2
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 2
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 2
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 2
AMD - Advanced Micro Devices 4234 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 843 1
АйТи 1368 1
Nvidia Corp 3498 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 4 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
Samsung Electronics 10272 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3075 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1178 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 2
DDR - Double data rate 2734 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3338 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 2
Монохромное изображение - Monochrome image 622 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 2
Моноблок - Monoblock PC 931 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1235 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
Управляемость - Manageability 1732 1
W3C P3P - Platform for Privacy Preferences - Платформа для предпочтений конфиденциальности 14 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Оцифровка - Digitization 4551 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 381 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 2
Linux OS 9972 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Microsoft Windows 15686 1
Microsoft Windows 11 543 1
Microsoft Windows 10 1763 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 3 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
Башлыков Александр 10 5
Гендрих Сергей 13 3
Кичко Дмитрий 65 2
Есина Кира 1 1
Ильичев Андрей 3 1
Мельников Алексей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 1
Россия - ЦФО - Калужская область 983 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 4
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 221 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2929 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
Ведомости 1008 1
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АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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