В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить

Под маркой «Гравитон» в России появится моноблок М93И с экраном на 31,5 дюйма по диагонали и на новейших процессорах Intel 14 поколения. В основе лежит плата отечественной разработки «Ухта-2». Новинка имеет до 64 ГБ ОЗУ и SSD до 2 ТБ, то есть является вполне современной. Но купить ее обычные россияне не смогут – только бизнесмены и госструктуры.

Отечественное и большое

Российский производитель электроники и оргтехники «Гравитон» сообщил CNews о создании нового компьютера М93И, выполненного в форм-факторе «моноблок». Это и системный блок, и монитор в едином корпусе, и данную модель отличает от большинства доступных на российском рынке моноблоков заметно увеличенная диагональ экрана.

Стандартной для современных моноблоков является диагональ 24 дюйма – реже встречаются 27-дюймовые компьютеры, а более компактные широким спросом не пользуются ввиду неудобства их использования. Что до новинки «Гравитон», то здесь экран имеет увеличенную диагональ 31,5 дюйма.

Разрешающая способность дисплея тоже усовершенствована. Вместо стандартного разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей экран выдает 2560х1440 точек. Оно известно также как 2К и Quad HD.

Симбиоз США и России

Основу «Гравитон» М93И составляет плата «Ухта-2», точно такая же, как в моноблоке М73И того же вендора. «Гравитон» в целом предпочитает использовать в своих новых ПК платы собственной разработки, выпускаемые в России – в начале октября 2024 г. CNews писал о 24-дюймовом моноблоке «Гравитон» М40А, собранном на плате под названием «Двина».

Гравитон «Гравитон» М93И

Но, в отличие от М40А, новый компьютер М93И лишен процессоров AMD. Внутри него стоят чипы Intel Core, притом доступны сразу три поколения на выбор – 12, 13 и 14, одни из самых современных на момент выхода материала. Редакция CNews обратилась к представителям «Гравитон» с вопросом о причинах выбора в пользу чипов Intel, которые почти всегда дороже AMD, но редко когда производительнее, и ожидает ответа.

Системная плата «Ухта-2» поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти, что делает М93И современным компьютером. Также внутри корпуса есть место под твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ. Использование дискретной графики форм-фактор компьютера не предусматривает – в корпусе монитора физически нет места для отдельной видеокарты.

Российское, но не для всех россиян

Начало продаж «Гравитон» М93И предварительно запланировано на I квартал 2025 г. (1 января – 31 марта). Однако купить его в обычной рознице не получится – можно даже не пытаться.

Связано это с тем, что свою новинку «Гравитон» в сегменте В2С (business to client) распространять не намерен. Приобрести М93И смогут только компании частного бизнеса B2B – business to business), а также предприятия с госучастием и госструктуры (B2G – business to government).

В последнем случае «Гравитон» потребуется участвовать в госзакупках, доступ к которым закрыт для всех, покуда их устройство отсутствует в реестре отечественной электроники, курируемом Минпромторгом России. На момент выхода материала новый моноблок «Гравитон» М93И в этом реестре отсутствовал, но, как сообщили CNews в компании, внести его в этот перечень планируется к старту продаж.

Не компьютер, а монитор

Отдельно стоит отметить возможность использования М93И не как компьютера, а в качестве обычного монитора. Для этого на плате предусмотрен отдельный интерфейс HDMI-in.

За счет него к М93И можно подключать ноутбуки, системные блоки, а при наличии соответствующего адаптера – еще и планшеты со смартфонами. ТВ-приставку, теоретически, тоже можно подключить.

Также разработчики упоминают о наличии в М93И скоростного интерфейса USB 3.2 Gen2 и возможности независимого отключения питания камеры и микрофона. Наряду с этим в М93И реализована опция установки аппаратного модуля доверенной загрузки, а также предусмотрен съемный накопитель Mobile Rack.

Подробнее о разработчике

«Гравитон» – это бренд российской компании ООО «Новый Ай Ти Проект». Она создана в октябре 2015 г. и к моменту выхода материала располагала уставным капиталом в размере 100 млн руб.

ООО «Новый Ай Ти Проект» напрямую связана с дистрибьютором 3Logic Group. Александр Башлыков – единственный учредитель компании. Пост гендиректора занимает Станислав Ткачев.

2023 г. «Новый Ай Ти Проект» завершила с выручкой 92,4 млрд руб. (рост на 68% год к году) и чистой прибылью 4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»). Основной вид деятельности компании по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». Она производит вычислительную технику, а также многофункциональные устройства для печати (МФУ) – в конце июня 2024 г. CNews писал, что «Гравитон» запустил в Подмосковье производство трех лазерных монохромных МФУ – двух формата А4 и одного формата А3.