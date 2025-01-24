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Гендрих Сергей



24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
12.11.2024 «Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения 1
23.10.2024 «Гравитон» разработал ноутбук на процессоре AMD Ryzen 1
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить 2
10.10.2024 «Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма 1
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта 1
04.10.2024 Новые моноблоки «Гравитон» получат встроенную поддержку ИИ 1
27.09.2024 «Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном 1
08.08.2024 В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами 1
07.08.2024 Новый мини-ПК с дискретной видеокартой RTX 4060 дополнил портфель «Гравитона» 1
21.06.2024 Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения 1
06.06.2024 Началось серийное производство рабочих станций «Гравитон» 1
30.05.2024 «Гравитон» вывел на рынок новые ПК среднего ценового сегмента 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Гендрих Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12198 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 102 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Nvidia Corp 3491 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
АйТи 1365 1
BOE Technology 35 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 7
Моноблок - Monoblock PC 930 7
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3719 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 4
DDR - Double data rate 2730 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9988 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3819 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1903 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 741 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3212 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1176 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5257 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 442 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 390 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 685 2
M.2 NVMe SSD 117 2
Desktop computer - Системный блок - системник 437 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
SFF - Small Form Factorr - форм-фактор 88 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 12
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 10
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Nvidia Quadro RTX GPU 34 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Ткачев Станислав 8 3
Башлыков Александр 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 144361 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 77 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 218 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 563 1
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