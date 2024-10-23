«Гравитон» разработал ноутбук на процессоре AMD Ryzen

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своем портфеле ноутбук на основе процессора AMD. Модель Н15А-Б создана на материнской плате «Ахтуба» с поддержкой процессоров AMD Ryzen. Старт серийного производства — до конца 2024 г.

Ранее производитель выпускал только решения на базе архитектуры Intel. С ростом популярности платформы AMD в сегментах настольных ПК и серверов «Гравитон» расширил свой модельный ряд новинкой.

Ноутбук Н15А-Б на основе матплаты «Ахтуба» может быть оснащен процессорами AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U или Ryzen 7 7730U. Одно из преимуществ платформы AMD — встроенный графический ускоритель Radeon Graphics, обеспечивающий производительность на уровне дискретных видеокарт. Красочную картинку с корректной цветопередачей создает поддерживает IPS-экран ноутбука с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м² и антибликовым покрытием. Угол раскрытия алюминиевой крышки ноутбука — 180 градусов.

Благодаря топологии материнской платы «Гравитон» ноутбук Н15А-Б обеспечивает повышенную энергоэффективность и автономную работу до 8 часов. Модель может комплектоваться произведенными в России твердотельными накопителями М.2 до 4 ТБ и модулями оперативной памяти «Гравитон» до 64 ГБ с возможностью увеличения ее объема в авторизированном сервисном центре.

Ноутбук Н15А-Б имеет подсветку клавиатуры, высокоскоростные порты USB-C и обеспечивает защиту информации по актуальным государственным стандартам.

«Рады предложить рынку первый ноутбук “Гравитон”, оснащенный процессором AMD Ryzen. Он сочетает в себе мощность и производительность для любых задач. Его безусловно оценят те, кто ценит эффективность, надежность в работе и современный дизайн», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

На новую модель уже открыт прием заказов от авторизированных партнеров. Выпуск модели Н15А-Б будет осуществляться на собственной производственной линии «Гравитон». Старт производства — до конца 2024 г. Внесение в реестр Минпромторга России ноутбука запланировано в I квартале 2025 г.