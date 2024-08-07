Новый мини-ПК с дискретной видеокартой RTX 4060 дополнил портфель «Гравитона»

Продуктовый портфель российского производителя вычислительной техники «Гравитон» дополнил новый мини-ПК. Модель оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и процессорами Intel Core i5 и i7. Это первая модель такого класса с дискретной видеокартой на российском рынке, утверждают в компании.

Компактные компьютеры востребованы для оснащения рабочих мест в малых и домашних офисах. Одно из основных отличий от решений более крупного типоразмера — невозможность использования мощного графического ускорителя. Благодаря процессорам Intel Core i5 и i7, ОЗУ DDR5 и видеокарте RTX 4060 новый мини-ПК «Гравитон» входит в категорию высокопроизводительных устройств, сохраняя преимущества компактного корпуса.

Ранее мини-ПК из линейки клиентской вычислительной техники «Гравитон» были представлены только с интегрированным графическим ядром. Новая модель стала новинкой не только в портфеле вендора — на российском рынке устройств для корпоративного сегмента такие решения отсутствовали.

Модель отличается продуманной и оптимизированной системой охлаждения — испытания показали, что температура компонентов остается в диапазоне нормы даже под высокой и длительной нагрузкой, а шум находится на комфортном для пользователя уровне.

«Исследование рынка и обратная связь от партнеров «Гравитон» привели нас к созданию устройства в новом корпусе. Такой малоформатный ПК с мощной дискретной видеокартой ориентирован на корпоративный сегмент с повышенными требованиями к графике. Также модель будет полезна для создания удаленных рабочих мест сотрудников, нуждающихся в производительных системах», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

До конца III квартала 2024 г. откроется прием заявок на поставки.