В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

«Гравитон» запустил серийное производство настольных ПК с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта. Она реализована за счет использования новейших процессоров AMD. Компьютеры выполнены в классическом и компактном форматах и готовятся к включению в реестр Минпромторга, что откроет им доступ к госзакупкам.

Искусственный интеллект в компактном корпусе

Российская компания «Гравитон» сообщила CNews о начале серийного производства двух системных блоков Д31А и Д51А с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря этому ИИ-интерфейсы можно запускать прямо на локальном компьютере, что избавляет от зависимости от интернет-сервисов, а также ускоряют приложения, опирающиеся на алгоритмы искусственного интеллекта.

CNews писал, что премьера новинок состоялась в конце августа 2024 г. Спустя пять месяцев началось их производство, но в «Гравитоне» не уточнили, где ведется сборка – в России или за ее пределами. Редакция обратилась к представителям компании с этим вопросом и ожидает ответа. Также нет данных об объемах выпуска.

«Гравитон» Компьютеры «Гравитон» Д31А (слева) и Д51А

Существует вероятность, что собираются Д31А и Д51А в России. Например, с июня 2024 г. в Подмосковье «Гравитон» выпускает принтеры с поддержкой формата А3 под своим брендом.

Ореол таинственности

Несмотря на то, что с момента анонса Д31А и Д51А прошло почти полгода, о них по-прежнему мало что известно. К тому же на сайте «Гравитона» к моменту выхода материала почти не было упоминаний, а описание спецификаций и вовсе отсутствовало.

Пока что известны, что новые компьютеры будут поставляться 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Потенциально они пригодны для апгрейда, поскольку центральные процессоры, используемые в них, поддерживают существенно больший объем ОЗУ.

Покупателям будут доступны конфигурации с одним из трех процессоров на выбор, все на архитектуре Zen 4. Это чипы AMD Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G под сокет АМ5, вышедшие в январе 2024 г. и выпускаемые по техпроцессу 4 нм. Каждый из них умеет работать с 256 ГБ оперативной памяти вплоть до DDR5-5600.

Деталей о новых компьютерах пока меньше, чем хотелось бы

Младший процессор Ryzen 5 8600G имеет шесть вычислительных ядер, двое других – по восемь. Все трио поддерживает многопоточность (по два потока данных на ядро), а ИИ-ускоритель в них способен обрабатывать до 16 трлн операций в секунду. Иными словами, его производительность – 16 TOPS.

Все прочие спецификации компьютеров, количество слотов расширения материнской плате, «Гравитон» на момент выхода материала не публиковал. Известно лишь, что системную плату разработали специалисты «Гравитон», и что называется она «Печора 2». Также нет данных, какая видеокарта используется в компьютерах, но как минимум в одной из конфигурация она точно будет дискретной.

Процессор Ryzen 7 8700F лишен интегрированной графики. Два других чипа поставляются со встроенной видеоподсистемой – у Ryzen 5 8600G это 8-ядерная AMD Radeon 760M , у Ryzen 7 8700G – 12-ядерная Radeon 780M.

Для чего нужны компьютеры с ИИ

Крупные мировые производители больше года продвигают свои ПК и ноутбуки с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта, однако эта опция, как говорит статистика крупнейших аналитических компаний, на продажах персональных компьютеров почти не отражается. Другими словами, пользователи со всего мира пока не впечатлились возможностью обработки ИИ-алгоритмов непосредственно внутри собственного компьютера, а не в далеком дата-центре.

Потенциально не для всех

Продукцию «Гравитона» почти невозможно найти в обычной российской рознице, хотя редакция CNews несколько раз обнаруживала моноблоки и неттопы компании на Ozon и других маркетплейсах. Компания целится в корпоративный и госсегменты, на что указывает стремление поскорее внести системные блоки Д31А и Д51А в реестр промышленной продукции Минпромторга. Это действо запланировано на I квартал 2025 г.., который завершится 31 марта.

Что известно о «Гравитоне»

«Гравитон» – это бренд российской компании ООО «Новый Ай Ти Проект». Она создана в октябре 2015 г. и к моменту выхода материала располагала уставным капиталом в размере 100 млн руб. Как сообщили CNews представители «Гравитон», теперь это отдельный вендор, он выведен в отдельное юрлицо ООО «Ревотех».

ООО «Ревотех», она же ООО «Революционные технологии», это дочерняя компания фирмы «Новый Ай Ти Проект», в которой ей принадлежат 50%. Вторая половина – у Александра Башлыкова. Дата открытия – октябрь 2020 г., уставный капитал – 1 млн руб., выручка за 2023 г. – 219,8 млн руб. (рост 238% год к году), чистая прибыль – 3,7 млн руб. данные за 2024 г. пока не представлены в публичном доступе.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

ООО «Новый Ай Ти Проект» напрямую связана с дистрибьютором 3Logic Group. Александр Башлыков – единственный учредитель компании. Генеральный директор – Станислав Ткачев.