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3Logic Group Ревотех Революционные технологии



03.02.2025 В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом 4
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 4
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить 4
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 2
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 2

Публикаций - 6, упоминаний - 17

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 2
Samsung Electronics 10272 2
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 1
АйТи 1368 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 34 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
STI Group - СТИ Групп 9 1
AMD - Advanced Micro Devices 4234 1
Intel Corporation 12202 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
Оцифровка - Digitization 4551 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1178 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3210 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3338 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1131 1
Принтер - скорость печати 585 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 602 1
Принтер струйный - Inkjet printer 725 1
Монохромное изображение - Monochrome image 622 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2372 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1000 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 1
Микрофон - Microphone 2505 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 4
Linux OS 9972 1
Microsoft Windows 10 1763 1
Microsoft Windows 15686 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Microsoft Windows 11 543 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 3 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 381 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
Башлыков Александр 10 4
Ткачев Станислав 9 2
Мельников Алексей 61 1
Пшеничников Юрий 8 1
Корнев Владимир 12 1
Абрамов Владимир 12 1
Скворцов Кирилл 7 1
Ильичев Андрей 3 1
Гендрих Сергей 13 1
Купче Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 3
Южная Корея - Республика 6654 2
Россия - ЦФО - Калужская область 983 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 221 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 2
Ведомости 1008 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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