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Абрамов Владимир



04.02.2025 Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и программы для удаленного доступа PRO32 Connect 1
07.11.2024 Решение Pro32 Connect успешно прошло анализ защищенности веб-компонентов 1
25.10.2024 41% предпринимателей не уверены в безопасности ПО, которым пользуется техподдержка 1
20.09.2024 Pro32: программа поддержки перехода на российское ПО продлится до 30 сентября 2024 года 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
23.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
22.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
16.04.2024 PRO32 Connect позволяет подключиться к рабочему месту, даже если вы в открытом море 1
15.01.2024 Pro32 обновила и провела ребрендинг сервиса Getscreen 1
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 1
22.12.2014 Создатели виртуальной примерочной обуви Fitanny получат 15 млн руб. от фонда «Сколково» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Абрамов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

PRO32 - ПРО32 41 10
TeamViewer 119 2
AnyDesk Software GmbH 31 2
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Autodesk 609 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Datadvance - Датадванс 21 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
8241 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Pyrus - Пайрус 22 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 1
Samsung Electronics 10272 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 34 1
STI Group - СТИ Групп 9 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
SDI Research - ЭсДиАй Рисеч 2 1
Superjob - Суперджоб 513 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4230 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16164 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11008 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2157 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 594 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 25 1
Оцифровка - Digitization 4553 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2205 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 818 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 1
PRO32 - Connect 17 10
Linux OS 9977 4
Google Android 14022 4
Microsoft Windows 15689 4
Apple macOS 2067 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 3
JavaScript - JS - язык программирования 1192 2
Apple - App Store 2895 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Apple iOS 7822 1
PRO32 - Getscreen 9 1
OpenAI ChatGPT 348 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Syntellect Tessa 43 1
2Test Профишкаф 1 1
Redmine 17 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1057 1
Богачев Игорь 180 1
Ходаков Сергей 42 1
Булатов Кирилл 18 1
Андриченко Андрей 8 1
Зайнуллин Марат 1 1
Лосев Дмитрий 4 1
Кабаков Ярослав 59 1
Малышев Игорь 20 1
Шаталова Ольга 12 1
Хаба Виктория 4 1
Осотин Сергей 1 1
Басалаева Екатерина 1 1
Башлыков Александр 10 1
Скворцов Кирилл 7 1
Мандик Игорь 17 1
Саматов Константин 5 1
Щеглов Константин 2 1
Купче Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Россия - ЦФО - Калужская область 983 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Экономический эффект 1068 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1078 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
HRM - HR брендинг 86 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2483 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 784 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3423 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5535 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4676 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3046 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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