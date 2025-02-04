Абрамов Владимир
Абрамов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
|Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
|Богачев Игорь 180 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Андриченко Андрей 8 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Малышев Игорь 20 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Хаба Виктория 4 1
|Осотин Сергей 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Башлыков Александр 10 1
|Скворцов Кирилл 7 1
|Мандик Игорь 17 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|Купче Михаил 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 2
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