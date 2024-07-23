Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер

Разработчики универсального инструмента удаленного доступа PRO32 Connect реализовали возможность передачи папок с удаленного компьютера при работе через браузер. Это уникальное решение для программ подобного класса, ранее работа с папками была доступна только после установки специального клиентского приложения, а в некоторых еще и при наличии соответствующей лицензии. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Теперь PRO32 Connect позволяет управлять обменом файлов и папок на рабочем компьютере с любого устройства в любой точке мира. Для этого нужен только браузер с поддержкой HTML5 и JavaScript», — сказал владелец продукта Владимир Абрамов.

Он подчеркнул, что на данный момент ни один другой сервис удаленного доступа не предоставляет возможности работать с файлами и папками через браузер — только посредством взаимодействия клиентского и серверного приложения. Благодаря использованию браузера, решение PRO32 Connect позволяет оператору подключаться и обмениваться между доступными ему устройствами файлами и документами, даже с общедоступных ПК. Так как сервис использует шифрование, безопасное удаленное соединение, отсутствие возможности обратного подключения, и как следствие снижается риск компрометации всего, что происходило во время сессии. Таким образом, оператор может работать с различными устройствами из любого места, где есть доступ к интернету, не беспокоясь о безопасности.

Как обеспечить управление ИКТ-активами в масштабе фестиваля
Телеком

Новую функцию по достоинству оценят сотрудники, оказавшиеся в ситуации, когда доступ к личному ноутбуку или планшету ограничен, например, во время отпуска или при выходе устройства из строя, а выполнить задачу на удалённом компьютере необходимо срочно.

Кроме того, отсутствие необходимости устанавливать клиентское приложение позволяет начать работу сразу после переустановки операционной системы, в «безопасном режиме» и других нестандартных ситуациях, когда установка программ невозможна

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В зарядных станциях для электромобилей нашлась «дыра», позволяющая получить к ним доступ и даже модифицировать их ПО

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024