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Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и программы для удаленного доступа PRO32 Connect

«Группа Астра», участник российского рынка инфраструктурного ПО, и компания PRO32, отечественный поставщик ИТ-решений, сообщают о завершении успешного тестирования службы каталога ALD Pro и программы для удаленного доступа PRO32 Connect. Испытания на корректную работу решений вендоров проводилась в рамках технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

ALD Pro — отечественная служба каталога, разработанная для создания единого пространства для пользователей и централизованного управления хостами с помощью групповых политик. Благодаря интеграции с PRO32 Connect, управление становится более простым и эффективным. Администраторы смогут использовать свои доменные учетные записи для аутентификации и авторизации в системе, что обеспечит разграничение прав сотрудников.

PRO32 Connect — российский сервис для безопасного подключения и удаленного администрирования компьютеров, зарегистрированный в реестре российского ПО. Он предоставляет возможности для повышения эффективности бизнеса, включая удаленную работу сотрудников, доступ к корпоративным ресурсам, техническую поддержку пользователей, централизованное управление ИТ-инфраструктурой и безопасное подключение к устройствам из любой точки мира.

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«Важным аспектом развития любого продукта является его интеграция с другими решениями. Только совместными усилиями мы можем создать надёжную инфраструктуру. PRO32 Connect — это инструмент, который будет полезен как системным администраторам, так и обычным пользователям, работающим удалённо из дома. Интеграция не только упростит доступ к рабочему столу, но и обеспечит безопасность такого подключения», — сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».

«Мы рады видеть, что интеграция PRO32 Connect с ALD Pro открывает новые возможности для наших пользователей. Данная совместимость не только упрощает рабочие процессы, но и повышает уровень безопасности, что особенно важно в условиях удаленной работы», — отметил Владимир Абрамов, владелец продукта в компании PRO32.

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