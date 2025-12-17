Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Лингвистика Семантика Семантический анализ Семантические технологии


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


17.12.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки аэронавигационных и морских карт 1
01.08.2025 ГИС «Панорама» повышает степень автоматизации создания карт с помощью нейросетевых моделей» 1
23.06.2025 В ГИС «Панорама» дополнены инструменты пространственного анализа и построения моделей свойств местности 1
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
27.03.2025 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данных 1
25.03.2025 ГИС «Панорама» теперь поддерживает различные инструменты для редактирования пространственных и атрибутивных баз данных 1
02.09.2024 «ТриниДата» вошла в ГК UDV Group 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
20.01.2022 Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня 1
19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1
30.01.2019 Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов 1
05.04.2018 3i Technologies представил решение 3i TouchPoint Analytics для ритейла 1
10.10.2017 В «Росэлектронике» запустили «Цифровую ИТ-фабрику» для производства ПО 1
24.05.2016 В России разработан чип компьютерного зрения для зарубежных заказчиков 1
14.03.2016 В Петербурге разработана региональная система управления данными пациентов для сферы здравоохранения 1
19.11.2015 «Ростех» создает «универсальный переводчик» для российской армии 2
28.05.2015 ОПК объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом 1
15.04.2015 «Дочка» «Ростеха» приобретает разработчика технологий анализа больших данных 1
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 1
19.11.2014 До конца года будут запущены домены .MOSCOW, .МОСКВА, .SOFTWARE, .NETWORK, .HOSTING, .DENTIST и .BUSINESS 1
05.03.2012 Windows 8: первый полноценный тест в России. СКРИНШОТЫ 1
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 1
14.06.2011 Softline займется поставкой решений SDI Solution в области технологической подготовки производства 1
18.05.2011 Стартап Cognitive Match получил $6 млн инвестиций 1
12.02.2010 Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления 1
03.06.2008 Определена «горячая ИТ-десятка» пятилетки 1
01.10.2007 2 октября откроется Softool’2007 1
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений 1
05.06.2002 Business Objects выиграла процесс против Cognos Incorporated 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Лингвистика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 4
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 19 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 213 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 3
Google LLC 12271 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 3
Авикомп сервисез - Avicomp 41 3
Microsoft Corporation 25247 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 436 2
Apple Inc 12642 2
Meta Platforms - Facebook 4534 2
Autodesk 622 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 256 2
CA Technologies - Netegrity 26 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Эвентос 2 1
Oracle Hyperion Solutions - Brio Software - Brio Technology 20 1
Cognitive Match 1 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Konica Minolta 416 1
Konica Minolta Laboratory 1 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Synpatic 3 1
WantResult 2 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 1
Парус Корпорация 199 1
Softline - Софтлайн 3275 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Элвис-НеоТек 49 1
Imagination Technologies - VideoLogic 41 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 187 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 93 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 2
НТО НГ им. Акад. И.М. Губкина МОО - Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина 1 1
SDI Research - ЭсДиАй Рисеч 2 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Antrak Capital 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
LEGO 255 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3449 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Правительство Челябинской области 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1754 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4833 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5933 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 594 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12012 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5276 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2064 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 42 5
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2360 3
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 2
Microsoft Office 3957 2
Microsoft Windows 16343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 635 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1315 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 941 2
OpenStreetMap - OSM 64 2
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 5 1
Элвис-НеоТек - VELCore 4 1
Midjourney - нейросеть 90 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 1
Imagination Technologies - PowerVR 43 1
Эвентос - OntoQuad 2 1
Oracle Internet Directory - OID 15 1
Linux OS 10921 1
Apple - App Store 3010 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 1
3i Touchpoint Analytics 13 1
Сател - Зиакс - Ziax 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Baidu 290 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 498 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 261 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Андриченко Андрей 8 4
Калинин Александр 176 3
Горохов Сергей 11 2
Калягина Ольга 4 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Червонный Андрей 2 1
Масич Алексей 1 1
Демидов Михаил 133 1
Шариков Сергей 49 1
Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 1
Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Петрова Екатерина 21 1
Любимов Алексей 33 1
Гвоздев Андрей 2 1
Клинцов Виктор 3 1
Жулин Андрей 1 1
Брыкин Арсений 57 1
Спиридонов Александр 46 1
Карпачев Александр 25 1
Тимохов Александр 1 1
Сидоров Алексей 19 1
Богданов Максим 37 1
Пименов Андрей 5 1
Богачев Игорь 182 1
Булатов Кирилл 18 1
Абрамов Владимир 13 1
Чумаков Денис 21 1
Киселев Сергей 69 1
Плотников Павел 10 1
Бейдер Александр 75 1
Ипатов Вадим 84 1
Храмцовская Наталья 48 1
Старостин Ефим 7 1
Кравченко Игорь 11 1
Сущев Виктор 19 1
Митюнин Владимир 6 1
Шабат Василий 5 1
Ведяхин Александр 167 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 4
Европа 24646 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Казахстан - Республика 5801 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Италия - Рим 206 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Китай - Тайвань 4138 1
Австралия - Мельбурн 114 1
Дания - Королевство 1318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 4
Информатика - computer science - informatique 1144 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Английский язык 6878 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 1
Экономический эффект 1218 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
РИА Новости 985 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
Harvard Business Review 21 1
NYT - The New York Times 1087 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Gartner - Гартнер 3612 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Strategy Analytics 284 1
Net Applications 127 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 2
РАН - Российская академия наук 2015 2
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 18 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще