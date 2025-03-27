В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.6 для ОС Astra Linux Special Edition, ОС «Альт Линукс», «Ред ОС» и Ubuntu (20.04, 22.04). В новой версии реализованы режимы контроля качества векторных карт и абсолютных высот. Расширены возможности поиска данных, включая поиск по геопорталам, адресам и точкам на объектах. Добавлены средства загрузки координат из текстовых форматов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В задачу «Контроль качества векторной карты» добавлена возможность контроля метрических, топологических и семантических данных. Задача работает в двух режимах: контроль данных (только проверка) и редактирование данных (сохранение исправлений в файлы карты). Основные проверки включают структурный контроль (обязательный для всех объектов), контроль метаданных листа и другие настраиваемые виды. Пользователь может управлять схемами контроля через временные файлы настроек, сохраняя или восстанавливая стандартные параметры. Результаты отображаются в протоколе с возможностью просмотра ошибок в редакторе карты и формирования HTML-отчета. Доступны фильтры объектов и опции прерывания проверки при превышении заданного числа ошибок. В процессе работы задачи могут быть использованы схемы контроля, подготовленные в ГИС «Панорама» для Windows.

Диалог «Контроль абсолютных высот» предназначен для проверки объектов векторной карты, содержащих данные о высотах рельефа и глубинах гидрографии, включая контроль согласованности объектов внутри замкнутых горизонталей. Для работы используются схемы контроля, адаптированные под классификаторы карт разных масштабов, которые сохраняются в XML-файле с возможностью настройки через диалог. Пользователь может задавать состав проверяемых объектов, а также указывать элементы, прерывающие последовательность высот (например, реки или овраги). Результаты контроля формируются в виде протокола с информацией о несоответствиях высот, направлении цифрования и других параметрах. Режим поддерживает проверку горизонталей, изобат и наличия отметок высот, обеспечивая точность и корректность пространственных данных.

Режим «Поиск объектов по адресу» предназначен для поиска объектов и перекрестков по адресным характеристикам, таким как название улицы, номер дома, строения или корпуса. Для поиска перекрестков используется семантика из классификатора, содержащая названия улиц, а поиск может осуществляться как по частичному, так и по полному совпадению названий. Результаты отображаются в таблице, где можно выбрать объект или перекресток для перехода к нему на карте. В процессе поиска перекрестки отображаются в виде условных знаков на отдельной карте, которая автоматически создается или добавляется в документ. Для получения дополнительной информации об объекте доступен режим «Показать информацию об объекте». При изменении параметров поиска отбор объектов обновляется автоматически.

Режим «Поиск по геопорталу» позволяет осуществлять адресный поиск на различных геопорталах, включая OpenStreetMap, Национальную систему пространственных данных, а также геопорталы КБ «Панорама» и др., поддерживающие стандарт OGC WFS. Режим обеспечивает поиск по кадастровому номеру, адресу и другим параметрам. Диалоговое окно отображает геометрию и семантику найденных объектов, а также выделяет их на карте. Для поиска данных необходимо выбрать геопортал, ввести интересующую информацию в строку поиска и нажать кнопку «Поиск». Этот режим упрощает работу с геоданными, предоставляя удобный инструмент для поиска и визуализации объектов.

Режим «Загрузка координат из текстового файла» предназначен для импорта данных, полученных с геодезических приборов, из текстовых файлов с разделителями (TXT, CSV, XYH и др.). Каждая строка файла соответствует одному пространственному объекту, например, пикетной точке с координатами (X, Y, H). Результатом работы программы является создание карты в формате SIT или SITX. В диалоге отображаются исходные данные (путь к файлу и его содержимое) и настройки для импорта. Пользователь может указать строку начала обработки, выбрать разделитель, задать смещение по координатам (X, Y, H) и настроить состав импортируемых данных, определяя типы данных для каждой колонки (например, X, Y, H или семантики).

Задача «Поиск точки на контуре объекта» дает возможность обрабатывать линейные и площадные объекты. После выбора объекта в диалоговом окне необходимо указать расстояние для поиска. В результате работы режима на карте подсвечивается участок от начала объекта до найденной точки, что позволяет визуально определить расположение искомой точки.

ГИС «Панорама» – универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и др.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».