«ТриниДата» вошла в ГК UDV Group

UDV Group сообщила о вхождении в состав своей группы российского разработчика решений в области цифровой трансформации на основе семантических и когнитивных технологий компании «ТриниДата».

«ТриниДата» располагает решениями, в основе которых лежат технологии онтологического информационного моделирования и семантического анализа данных. Термин «онтология» означает совокупность знаний, а термин «семантические технологии» подчеркивает тот факт, что они обеспечивают работу со смыслом информации. Таким образом, переход с традиционных информационных технологий на семантические технологии является качественным переходом от работы с данными к работе со знаниями. Эти разработки дополнят портфель UDV Group и позволят комплексно подходить к задачам цифровой трансформации действующих и новых клиентов группы.

По оценкам Центра стратегических разработок, прогноз объема рынка инструментов обработки данных к 2030 г. составит более 100 млрд руб.

«Меня переполняет гордость видеть, как «ТриниДата» становится частью UDV Group. Это событие позволит обеспечить непрерывность и масштабирование бизнеса. Объединяя наши усилия в исследованиях, разработке и внедрении, мы сможем предложить рынку уникальные решения в области кибербезопасности и управления данными на основании семантических и когнитивных технологий для ускорения цифровой трансформации наших клиентов», — сказал Алексей Масич, директор «ТриниДата».

«Мы присматривались более пяти лет к решениям компании «ТриниДата». Пришло время большой совместной работы. Хочу отметить, что в «ТриниДата» сформировался уникальный ментальный климат и инновационный дух людей. Такие качества создают атмосферу, в которой рождаются и могут быть реализованы самые амбициозные идеи. Вхождение в группу UDV позволит развить лучшие качества команды, дополнить опытом реализации крупных комплексных ИТ-проектов, и каждый из нас внесёт свой вклад в общее дело, реализуя нашу миссию — создание безопасного, эффективного и эргономичного цифрового будущего», — отметил Андрей Антипинский, основатель UDV Group.