ГИС «Панорама» теперь поддерживает различные инструменты для редактирования пространственных и атрибутивных баз данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.2. В новой версии дополнены инструменты по работе с атрибутивными базами данных, построения различных видов зон вокруг объектов, расширены операции над списками объектов, средства оформления карт местности и подготовки к изданию. Реализованы требования приказа Министерства экономического развития РФ от 6 февраля 2025 г. №65 по подготовке документов территориального планирования. Добавлена поддержка системы координат QazTRF-23. Обновлены комплексы кадастровых и геодезических задач.

В программе доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Добавлена возможность множественной вставки данных в ячейки таблиц. Добавлен режим настройки и отображения подчиненных таблиц (дополнительная кнопка на главной панели задачи). Настроенные правила подчинения трактуются как источник данных и открываются стандартным образом в виде вкладки из соответствующего выпадающего списка главного окна задачи. При выборе строки в главной таблице строки подчиненной таблицы автоматически фильтруются по указанным правилам. Добавлена возможность подтверждения/отмены изменений. Добавлена статус-строка с информацией о количестве строк. Диалог открытия набора данных разделен на вкладки «таблицы» и «запрос» с поддержкой новых подключений. Новые инструменты позволяют логически связывать с любыми картами иерархически связанные таблицы атрибутов (паспорта объектов и другие данные) и дополняют средства интерактивного редактирования пространственных баз данных в виде векторных карт через редактирование координат и семантики объектов, отображающих поля таблиц.

Доработана задача «Расчеты по карте». При построении зон вокруг объектов автоматически обрабатываются мультиполигоны, мультилинии и мультиточечные объекты с формированием общих зон вокруг частей объектов. Для линейных объектов, имеющих протяженность по долготе более двух зон (12 градусов), выполняется деление на участки в пределах двух зон. По каждому участку выполняется построение зоны на эллипсоиде с последующей сшивкой в общий контур, что обеспечивает точный расчет границ зоны на местности. Более точный алгоритм построения зоны применяется, если в меню «Параметры» включен пункт «Уточнять площадь и длину».

В диалоге «Списки объектов» добавлены режимы объединения и пересечения списков по условиям отбора. Данные режимы позволяют создавать результирующий список по выбранным спискам, путем сложения условий отбора по локализациям, слоям, классам и объектам. При объединении списков новый список содержит все объекты выбранных списков, а при пересечении - только общие. Инструменты по работе со списками позволяют выполнять последовательный поиск объектов списка на карте и различные оверлейные операции между списками, отображать списки в заданных условных знаках, динамически подписывать на карте выбранные характеристики объектов, копировать на другие карты и другие операции.

В задаче «Редактор карты» доработан режим «Длина и расстояние». Добавлено отображение дистанции узловых точек от начала измеряемого маршрута. Добавлена возможность сохранения измерений на карту для последующего вывода на печать. Реализована смена текущей карты в диалоговом окне параметров Редактора карты без прерывания процесса измерений. Доработан режим «Создание окружности произвольного радиуса». С помощью выбора режима создания на вспомогательной панели, всплывающего меню или горячей клавиши поддерживается: создание дуги (сектора) по трем точкам, создание эллипса с заданными длинами радиусов и создание окружности или эллипса с привязкой по центру или левому краю. Добавлена возможность при создании новых объектов путем ввода координат точек геометрии с клавиатуры задавать значения в радианах. Доработана задача «Обработка карты по сценарию«, добавлена процедура «Удаление объектов». Данный вид обработки позволяет удалять наборы объектов. Формирование состава набора выполняется в диалоге «Обработка карты по сценарию» – «Настройка параметров». Удаление объектов может применяться, например, при импорте векторных карт из форматов SHP и MIF для построения подписей по служебным объектам – областям, контурам и точкам размещения подписей. После построения подписей служебные объекты удаляются, чтобы не засорять созданную карту.

Доработана задача «Подготовка к изданию». В режиме «Создание зарамочного оформления» для сдвоенного листа топокарты масштаба 1:1000000 реализована технология формирования оформления сдвоенного листа, соответствующего двум зонам. Основное отличие оформления таких листов заключается в том, что построение выходов километровой сетки выполняется по двум осевым меридианам. Поэтому построение зарамочного оформления сдвоенного листа выполняется по двум одинарным листам карты, открытых совместно. Для построения необходимо предварительно создать два одинарных листа топокарты масштаба 1:1000000. Затем для каждого листа создать объекты математической основы: «Задачи» – «Запуск приложений» – «Автоматическое создание объектов» – «Создание математической основы». Далее к западному листу добавить восточный и выполнить построение зарамочного оформления с включенной галочкой «Весь район».

Доработана прикладная задача «Автоматическая расстановка подписей». Доработаны алгоритмы размещения криволинейных подписей по линейным объектам, имеющим одинаковое значение подписываемой семантики (названия рек, прудов). Одноименные объекты сшиваются в общий контур. Если общий контур замыкается, то подписывание выполняется по осевой линии, формируемой по замкнутому контуру. Обычно замкнутые контуры формируются по фрагментам береговой линии. Если общий контур не замкнут, то выполняется дополнительная проверка наличия разрывов контура береговой линии в устье и местах возможного примыкания рукавов соседних объектов водотока. Найденные разрывы устраняются автоматически, приводя контур к замкнутой фигуре. Такой подход повышает качество подписывания объектов водотока по вспомогательным контурам (береговым линиям), когда площадные объекты водотока не содержат атрибутивной информации о названии. С целью повышения качества подписывания фоновых полос (мультиполигонов, загружаемых из обменных форматов SHP, MIF/MID) при настройке параметров подписывания линейных контуров добавлена возможность ввода параметра «Выступ». При вводе значения выступа (в мм на карте в масштабе подписывания) осевая линия, вычисляемая по фоновым полосам, удлиняется на заданную величину в начале и в конце линии. Такой способ позволяет увеличить базовую линию для размещения подписи. Добавлена возможность выбора метода подписывания замкнутых контуров линейных и площадных объектов: по контуру или по осевой линии. С целью исключения нежелательного переворота подписей рек добавлен ввод допустимого числа перевернутых символов, направленных справа налево (в процентах).

Обновлены списки параметров поддерживаемых систем координат из базы данных EPSG. Добавлены коды EPSG для систем координат ГСК 2011 (20901 - 20960). Добавлена поддержка системы координат Казахстанская земная координатная отсчетная основа 2023 г. (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, QazTRF-23) и системы высот Казахстанская высотная отсчетная основа (Qazaqstan Vertical Reference Frame, QazVRF). Параметры системы QazTRF-23 могут выбираться при создании карт из файла crslist.xml.

В состав ГИС «Панорама» включена новая редакция цифрового классификатора для создания схем территориального планирования terrplan.v9.rscz и схема fgistp-10-izm-65.v9.xsd. Они созданы согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 6 февраля 2025 г. №65 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10». Внесены изменения в 10 слоев классификатора, добавлены 36 объектов и 21 семантика.

Доработана задача «Экспорт в пирамиду тайлов Mbtiles», вызываемая из меню Файл. Увеличена скорость создания тайлов за счет внедрения пула потоков и оптимизации обработки данных с учетом числа ядер и доступной оперативной памяти.

В комплексе «Кадастровых задач» доработан режим «Карта-план территории». Реализовано формирование Акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее - Акт согласования). Документ создается в формате DOCX по форме установленной Приложением №3 к приказу Росреестра от 4 августа 2021 г. №П/0337. Разработан интеллектуальный алгоритм поиска смежных земельных участков с учетом общих границ отрезками или отдельными точками (например, граница на углу участка).

При формировании XML-документа «Карта-план территории» исправлен порядок записи атрибутов характерных точек и добавлена запись дополнительных сведений о картографических материалах, использованных при подготовке карта-плана территории. Для поддержки формирования XML-документа по схеме версии 01, в дереве данных диалога «Карта-план территории» добавлен узел «Уточняемые объекты недвижимости». Доработан режим «Сведения государственного кадастра недвижимости». При отображении поученных кадастровых сведений, выводимых в диалоге «Атрибуты кадастрового объекта», на вкладке «Базовые сведения» добавлена возможность вызова контекстного меню для копирования данных. Добавлена функция сохранения кадастровых сведений, полученных из единого государственного реестра недвижимости, в файл формата TXF.

Доработан режим «Межевой план». При формировании Акта согласования границ добавлена возможность выбора варианта обработки общих участков границ: по узловым точкам смежных земельных участков или по всем характерным точкам границ. Добавлена обработка образуемых контуров земельного участка, при формировании XML документа по уточнению границ, в части сведений о смежных земельных участках. Доработан режим «Атрибуты кадастрового объекта». Для объектов недвижимости добавлена обработка семантик: материал наружных стен – DIFFERENTWALL, век (период) постройки – CONSTRUCTION_PERIOD, количество подземных этажей – BASELEMENT. Для объектов кадастрового деления добавлена обработка семантики собственное название – NAME_9.

Доработан режим «База данных кадастровых работ». На вкладках «Заказчики» и «Исполнители» добавлена колонка «Тип» в которой указывается один из вариантов: «физическое лицо», «юридическое лицо», «орган власти». В БД кадастровых работ в таблицу ведения общих сведений добавлено поле для хранения номера зоны местной системы координат. Версия БД кадастровых работ изменена на 7.2.

В задаче «Геодезический редактор» для режимов «Создание схемы объекта и заполнением отчета» и «Заполнение отчета для объекта» реализовано формирование новых форм отчетов: Акт согласования границ земельного участка, Кадастровый паспорт земельного участка, Чертеж земельного участка, Обзорный план расположения земельных участков, Схема расположения пунктов геодезической сети. При заполнении отчетов используются шаблоны формата DOCX. В мастере формирования отчетов добавлена обработка нового маркера ROW08. Маркер используется в таблице для вставки строк по метрике объекта, включая NT X Y Z. Для получения сведений о высоте точки используется не только третья координата метрики, но и семантика точечного объекта с ключом ABS_HEIGHT. Для заполнения отчета «Схема расположения пунктов геодезической сети» реализована обработка выделенных точечных объектов – пунктов геодезической сети. Для заполнения отчета «Акт согласования границ земельного участка» реализована обработка нового маркера ROW09. Маркер используется в таблице для вставки строк со сведениями о смежных границах, включая обозначение отрезка границ и наименования владельца смежного земельного участка. Для заполнения маркера выполняется поиск смежных земельных участков. Доработан диалог «Настройки отчета». Реализована возможность получения имени характерной точки границ из семантики точечного объекта – межевого знака. Добавлена возможность отключения нумерации точек участка. Добавлена возможность ввода постфикса поворотных точек. Изменен порядок подписывания точек объектов - точки участка и внутренних объектов подписываются по одинаковому алгоритму.