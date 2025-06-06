Получите все материалы CNews по ключевому слову
Плотников Павел
УПОМИНАНИЯ
Плотников Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 5
|TerraLink - ТерраЛинк 287 3
|Docsvision - ДоксВижн 1015 3
|InterTrust - ИнтерТраст 329 3
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
|Корус Консалтинг ГК 1261 2
|Microsoft Corporation 24868 1
|АйТи 1384 1
|Летограф - Letograf 80 1
|Ростелеком 9954 1
|Meta Platforms - Facebook 4469 1
|X Corp - Twitter 2882 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
|Directum - Директум 1128 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
|Рексофт - Reksoft 424 1
|Инталев - Intalev 273 1
|Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
|Такском - Taxcom 242 1
|Цифра ГК 2479 1
|Совкомбанк Совесть 274 1
|Ипатов Вадим 84 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Бейдер Александр 75 2
|Васильева Ольга 22 1
|Орионов Александр 1 1
|Петров Валерий 6 1
|Парамонова Марина 1 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Старостин Ефим 7 1
|Шелястина Елена 15 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Галимов Максим 33 1
|Сущев Виктор 19 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Митюнин Владимир 6 1
|Трещук Андрей 22 1
|Киселев Сергей 65 1
|Демидов Михаил 133 1
|Крутиков Михаил 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.