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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
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Плотников Павел


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе 1
19.01.2018 В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело 1
16.01.2013 Хранилище «Элар Саперион» сертифицировано на совместимость с СЭД «Диадок» 2
16.12.2011 «Элар» завершил внедрение единой информационно-поисковой системы Объединённого госархива Челябинской области 1
22.02.2011 Dr.Web: не только для Android, но и для людей 1
13.07.2010 Бизнес продолжает работать на бумаге 1
12.02.2010 Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления 1
19.08.2009 Электронные аукционы и ЭЦП: странности закона 1
25.12.2006 Школьника лишили дипломов математических олимпиад 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Плотников Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 5
TerraLink - ТерраЛинк 287 3
Docsvision - ДоксВижн 1015 3
InterTrust - ИнтерТраст 329 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Корус Консалтинг ГК 1261 2
Microsoft Corporation 24868 1
АйТи 1384 1
Летограф - Letograf 80 1
Ростелеком 9954 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
X Corp - Twitter 2882 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Directum - Директум 1128 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Инталев - Intalev 273 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
Такском - Taxcom 242 1
Цифра ГК 2479 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Администрация Тамбова 4 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3983 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16377 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 2
Электронный документ - Electronic document 1484 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12416 2
Аудиокнига - Audiobook 215 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8652 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4067 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7539 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9689 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4191 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 321 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 242 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 453 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1930 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13004 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 974 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 28 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2145 1
Оцифровка - Digitization 4714 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 1
Моноблок - Monoblock PC 995 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8095 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 2
Microsoft Windows 15917 1
Google Android 14292 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
Apple iPad 3885 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Microsoft Office 3824 1
Dr.Web Mobile Security Suite 18 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
ЭЛАР Саперион 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5461 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 928 1
Ипатов Вадим 84 2
Храмцовская Наталья 48 2
Курьянов Сергей 162 2
Бейдер Александр 75 2
Васильева Ольга 22 1
Орионов Александр 1 1
Петров Валерий 6 1
Парамонова Марина 1 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Старостин Ефим 7 1
Шелястина Елена 15 1
Смирнов Владимир 38 1
Корюкин Юрий 29 1
Кравченко Игорь 11 1
Галимов Максим 33 1
Сущев Виктор 19 1
Назаренко Алексей 10 1
Романов Дмитрий 66 1
Митюнин Владимир 6 1
Трещук Андрей 22 1
Киселев Сергей 65 1
Демидов Михаил 133 1
Крутиков Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 3
Германия - Федеративная Республика 12790 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 330 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Япония 13375 1
Европа 24397 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1623 1
Россия - УФО - Челябинская область 1283 1
Америка - Американский регион 2172 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Дания - Королевство 1309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2903 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7965 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 1
Аудит - аудиторский услуги 2828 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 910 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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