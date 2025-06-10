ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе

Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сфере развития ИТ и обеспечения информационной безопасности для решения государственных и отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители компании «Систематика».

В рамках партнерства «Систематика» займется разработкой концепции «Цифровой сторож» — комплексной системы, позволяющей осуществлять мониторинг защищенности ведомственных зданий на территории Мурманской области. Решение включает в себя технологии Smart Building, адаптированные под современные задачи, оно выполнено исключительно на российском оборудовании и программном обеспечении. Еще одним направлением сотрудничества станет участие специалистов «Систематики» в образовательных проектах по развитию кадрового потенциала Мурманской области в области ИТ и информационной безопасности.

«Мы стремимся идти в ногу со временем, поэтому используем лучшие практики от ведущих компаний и перспективные разработки от лидеров рынка. Особенно это важно в таких аспектах как комплексная и информационная безопасность. В этом отношении мы видим компанию «Систематика», как надежного и проверенного партнера, способного не только реализовать сложные ИТ-проекты, но и оказать поддержку в области подготовки и развития кадров», — сказал исполняющий обязанности руководителя ЦИТ Мурманской области Сергей Кудинов.

«Подписание соглашения — это закрепление наших договоренностей о использовании накопленного практического опыта «Систематики» в интересах цифровизации Мурманской области. Партнерство станет важным шагом к созданию безопасной и устойчивой цифровой среды, способствующей развитию экономики и улучшению качества жизни граждан», — отметил директор по развитию бизнеса кампании «Систематика» Павел Плотников.