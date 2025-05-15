В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.7 для ОС Astra Linux Special Edition, ОС «Альт Линукс», «Ред ОС» и Ubuntu (20.04, 22.04). В новой версии реализована поддержка авторизации через Keycloak при доступе к геопорталам, добавлены новые геопорталы. Расширены возможности динамического подписывания объектов, расчетов по карте и экспорта тайлов. Добавлена поддержка выполнения скриптов для разных версий Python, преобразование карт и матриц, задача формирования математической основы аэронавигационных карт. Обновлены системы координат и введены дополнительные ограничения на работу с данными в «ГИС Сервере». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Доработана задача подключения геопорталов. Реализована поддержка авторизации через идентификационный брокер Keycloak, что позволяет использовать технологию единого входа при работе с геопорталами и сервисами. Добавлена возможность подключения к источникам, передающим данные в формате PBF — сжатом бинарном формате для картографических данных. Расширен перечень поддерживаемых геопорталов и слоёв, включая ESRI (Sentinel-2, Сельское хозяйство, инфракрасные и геологические слои, NDVI и другие индексы), СООИ Минприроды России (базовая карта, термоточки, границы ООПТ, данные о пожароопасности и судах), а также слои Федерального агентства лесного хозяйства и региональные ресурсы, такие как портал ГИСОГД Челябинской области и геоинформационная подсистема ФГИС ТП.

В задаче подключения геопорталов добавлена возможность получения информации об объектах местности по протоколу WMS. Теперь с геопортала Национальной системы пространственных данных можно запрашивать такие сведения, как дата постановки на учет, кадастровый номер, категория земель, стоимость и другие характеристики участков и зданий. При поддержке запроса информации в точке отображаются метрика, семантика и метаданные объекта в диалоге «Выбор объекта», с возможностью копирования в обменные форматы. Добавлена поддержка отображения новых слоев — «Земельные участки (подписи)» и« Здания (подписи)», а также реализовано сопоставление семантик с классификатором через файлы соответствия. Введён новый диалог поиска, позволяющий выполнять адресный поиск через OpenStreetMap, поиск по кадастровому номеру через Национальную систему пространственных данных, а также сквозной поиск по геопорталам КБ «Панорама» и другим, поддерживающим OGC WFS. Результаты отображаются с геометрией, семантикой и выделением на карте.

Доработан режим динамического подписывания объектов списков. Подписи теперь автоматически учитывают текущую видимость объектов на карте и перемещаются в пределах окна при прокрутке, чтобы оставаться полностью видимыми. Улучшены алгоритмы размещения подписей для линейных объектов, в том числе с учетом выравнивания по верхней, центральной или нижней линии, задаваемого в параметрах стиля подписи. Добавлена возможность автоматического переноса подписи под или над линией, если нет места для размещения в исходном положении. Реализован перенос длинных подписей на несколько строк без разбиения слов — при этом можно задать длину строки. Появилась возможность задавать минимальное и максимальное расстояние между повторяющимися подписями на длинных линейных объектах для более равномерного размещения.

В задаче «Редактор карты» доработан режим «Длина и расстояние», добавлено отображение дистанции узловых точек от начала измеряемого маршрута. Реализована возможность сохранения измерений на карту для последующего вывода на печать. Смена текущей карты в диалоговом окне параметров теперь может осуществляться без прерывания процесса измерений. Доработан режим «Создание окружности произвольного радиуса». С помощью выбора режима создания на вспомогательной панели или всплывающего меню или горячей клавиши поддерживается: создание дуги (сектора) по трем точкам, создание эллипса с заданными длинами радиусов и создание окружности или эллипса с привязкой по центру или левому краю. Добавлена возможность при создании новых объектов путем ввода координат точек геометрии с клавиатуры задавать значения в радианах. В режиме «Длина и расстояние» добавлено отображение значений расстояния от начала объекта и возможность сохранения измерений на карту в виде объектов.

Доработан режим «Расчеты по карте». При построении зон вокруг объектов автоматически обрабатываются мультиполигоны, мультилинии и мультиточечные объекты с формированием общих зон вокруг частей объектов. Для линейных объектов, имеющих протяженность по долготе более двух зон (12 градусов), выполняется деление на участки в пределах двух зон. По каждому участку выполняется построение зоны на эллипсоиде с последующей сшивкой в общий контур, что обеспечивает точный расчет границ зоны на местности. Более точный алгоритм построения зоны применяется, если в меню «Параметры» включен пункт «Уточнять площадь и длину». Доработан режим «Поиск точки на объекте». Добавлена возможность поиска одной точки или участка между двумя точками, заданными по расстояниям от начала объекта с настройкой параметров отображения участка.

Доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Добавлена возможность множественной вставки данных в ячейки таблиц. Добавлен режим настройки и отображения подчиненных таблиц (дополнительная кнопка на главной панели задачи). Настроенные правила подчинения трактуются как источник данных и открываются стандартным образом в виде вкладки из соответствующего выпадающего списка главного окна задачи. При выборе строки в главной таблице строки подчиненной таблицы автоматически фильтруются по указанным правилам. Добавлена возможность подтверждения/отмены изменений. Добавлена статус-строка с информацией о количестве строк. Диалог открытия набора данных разделен на вкладки «таблицы» и «запрос» с поддержкой новых подключений.

В диалоге «Списки объектов» добавлены режимы объединения и пересечения списков по условиям отбора. Данные режимы позволяют создавать результирующий список по выбранным спискам, путем сложения условий отбора по локализациям, слоям, классам и объектам. Добавлен режим совместного отображения тематического слоя и подписывания списка объектов. Данный режим позволяет одновременно тематически выделять объекты списка и подписывать их по выбранной семантике. Добавлены режимы «Копировать вид объекта в буфер» и «Вставить вид объекта из буфера». Копирование вида объекта осуществляется как для всех локализаций, так и для одной. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на вид объекта и выбрать пункт меню «Копировать вид объекта в буфер». Графическое описание объекта можно скопировать и в диалоге «Выбор объекта».

Доработана задача «Экспорт в пирамиду тайлов mbtiles». Увеличена скорость создания тайлов за счет внедрения пула потоков и оптимизации обработки данных с учетом числа ядер и доступной оперативной памяти.

Добавлена поддержка различных версий интерпретаторов Python для написания скриптов, выполняемых из диалога «Запуск приложений» в закладке «Скрипты» или через назначенные кнопки на пользовательских панелях. Если на компьютере установлено несколько версий Python, то выбор активной версии выполняется через главное меню «Параметры - Размещение данных» в поле «Путь к интерпретатору Python». В базовый набор скриптов добавлен скрипт «Редактирование списка координат в табличном виде» для демонстрации написания скриптов, вызывающих стандартные диалоги ГИС.

В главное меню «Задачи - Системы координат» к пункту «Стандартное преобразование карт» добавлены пункты «Стандартное преобразование растров» и С«тандартное преобразование матриц». При выборе пункта меню вызывается диалог для трансформирования карты, снимка, матрицы высот или матрицы качеств из исходной системы координат в заданную. Параметры выходной системы могут быть заданы по коду EPSG, считаны из списка систем координат в XML или из выбранных файлов данных в соответствии с их форматом.

Добавлена новая задача «Формирование математической основы аэронавигационных карт», предназначенная для автоматического создания элементов математической основы и зарамочного оформления карт в соответствии с установленными стандартами и условными знаками. В диалоге задачи настраиваются параметры оформления: толщина и цвет линий, шаг сетки, высота и цвет подписей. Можно управлять составом формируемых элементов. По умолчанию создаются четыре рамки, сетка геодезических координат и зарамочные подписи. В качестве рамок используются выделенные на карте площадные или замкнутые линейные объекты произвольной формы. Для каждого выделенного фрагмента создается комплект карт с оформлением, сохраняемый в указанном каталоге. Все элементы создаются как графические объекты, что позволяет переносить их на карты с любым классификатором без искажений.

В главное меню «Вид» добавлен пункт «Вид подписей», позволяющий установить один из двух режимов отображения подписей: «Качественный» или «Упрощенный». При включении качественного режима выполняется точный расчет элементов подписей, что позволяет отображать подписи в соответствии с требованиями к начертанию шрифтов на топографических картах. При использовании качественного режима для вывода подписей на экран требуется больше вычислительных ресурсов. В случае, если при отображении карты на экране нет необходимости в точном соответствии шрифтов требованиям, предъявляемым к условным знакам топографических карт, можно использовать быстрый вывод подписей в упрощенном режиме.

Доработан диалог «Список данных». Для векторных карт добавлены команды контекстного меню для управления признаком редактирования, копирования, изменения состав объектов, паспортных данных, экспорта и удаления данных. Для растров и матриц расширены команды контекстного меню привязки данных.

Доработан диалог «Выбор объекта». На вкладке «Метрика» добавлено контекстное меню с режимами: управление признаком мультиобъекта, замыкание объекта, изменение направления цифрования, установка первой выбранной точки, создание мультимасштабного объекта, назначение выбранного контура главным, удаление подобъектов (одного или всех), обновление объекта и его метрики, сохранение объекта, сохранение координат в EPSG:3857, сохранение координат и метаданных, а также команды для работы с точками метрики: копирование, вставка и удаление текущей точки.

В диалоге поиска/отображения объектов карты на вкладке «Измерения» добавлена возможность выбора единиц измерения при указании условий: метры, километры или миллиметры на карте.

Обновлены списки параметров поддерживаемых систем координат из базы данных EPSG. Добавлены коды EPSG для систем координат ГСК 2011 (20901 - 20960). Добавлена поддержка системы координат Казахстанская земная координатная отсчетная основа 2023 года (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, QazTRF-23) и системы высот Казахстанская высотная отсчетная основа (Qazaqstan Vertical Reference Frame, QazVRF). Параметры системы QazTRF-23 могут выбираться при создании карт из файла crslist.xml.

Расширен список ограничений для пользователей на управление данными, открытыми с ГИС Сервера: могут быть установлены ограничения на копирование (экспорт в другие форматы, перенос объектов на другие карты), печать, просмотр параметров системы координат, редактирование координат, хранение копий отредактированных объектов, доступ к кэш на клиенте без регистрации на «ГИС Сервере», редактирование цифрового классификатора RSC и другие. Ограничения устанавливаются администратором программы через web-интерфейс и сохраняются в настройках «ГИС Сервера». Запрет на редактирование координат позволяет менять только атрибутивные данные объектов карт (семантику) без изменения координат или параметров системы координат в паспорте (метаданных) карты.