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ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования
ФГИС ТП и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Лысенко Эдуард 309 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Евраев Михаил 262 1
|Козырев Алексей 324 1
|Усманов Артур 25 1
|Авербах Владимир 126 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Хромов Алексей 17 1
|Варов Константин 24 1
|Терновых Максим 4 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Чуканов Сергей 78 1
|Артамонов Игорь 14 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Шмид Александр 17 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Данилин Александр 17 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Чикин Руслан 11 1
|Апурин Николай 11 1
|Хуснутдинов Тимур 5 1
|Лагунов Илья 1 1
|Чермак Константин 1 1
|Анаев Расул 2 1
|Коптев Алексей 6 1
|Вахруков Дмитрий 3 1
|Яшин Антон 4 1
|Низьев Максим 5 1
|Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
|РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
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