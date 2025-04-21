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ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования



21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
03.04.2023 Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
19.01.2012 «ИТ-Град» завершил поставку аппаратно-программного обеспечения для Министерства регионального развития РФ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ФГИС ТП и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9464 2
МегаФон 9157 1
Cisco Systems 5143 1
Microsoft Corporation 24785 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
8393 1
Ред Софт - Red Soft 769 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2184 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Directum - Директум 1110 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
АйТи 1377 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
Intuit 79 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Artwell - Артвелл 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2945 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4902 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3003 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3023 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2557 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 12 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 93 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6780 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12751 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6459 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8788 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9583 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 778 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11629 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11267 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
Оцифровка - Digitization 4647 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 418 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3250 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 959 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4990 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 379 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7602 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1808 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 580 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5373 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
IBM DB2 372 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Apple iPad 3877 1
Google Android 14192 1
Apple iOS 7925 1
Linux OS 10156 1
Apple macOS 2098 1
Microsoft Windows 15840 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1674 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 111 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 234 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Directum Solo 52 1
Directum Jazz 40 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
Обращения граждан 229 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Трояновский Владимир 62 1
Лысенко Эдуард 309 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Евраев Михаил 262 1
Козырев Алексей 324 1
Усманов Артур 25 1
Авербах Владимир 126 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Хромов Алексей 17 1
Варов Константин 24 1
Терновых Максим 4 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Чуканов Сергей 78 1
Артамонов Игорь 14 1
Слесаренко Марина 23 1
Деянышев Вадим 19 1
Гуральников Сергей 164 1
Шмид Александр 17 1
Гоков Дмитрий 33 1
Данилин Александр 17 1
Горемульта Андрей 8 1
Батарова Татьяна 14 1
Чикин Руслан 11 1
Апурин Николай 11 1
Хуснутдинов Тимур 5 1
Лагунов Илья 1 1
Чермак Константин 1 1
Анаев Расул 2 1
Коптев Алексей 6 1
Вахруков Дмитрий 3 1
Яшин Антон 4 1
Низьев Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2485 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17332 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Европа 21879 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1261 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2974 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 1
Россия - УФО - Свердловская область 1559 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3049 1
Германия - Федеративная Республика 12757 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1716 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 765 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Россия - ПФО - Самарская область 1358 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1933 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 899 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - УФО - Тюменская область 1184 1
Россия - СФО - Омская область 690 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 558 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1422 1
Россия - ПФО - Пензенская область 601 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Россия - СФО - Иркутская область 1142 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 869 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 875 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6291 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4207 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 2
Энергетика - Energy - Energetically 5194 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 832 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3486 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5041 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
Доктрина информационной безопасности России 16 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2934 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 414 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 1
Blacklist - Чёрный список 635 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3313 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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