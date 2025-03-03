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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации


03.03.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2025 года 1
23.01.2024 В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП 1
03.11.2023 Подмосковные компании могут получить гранты на развитие ИИ-решений 1
21.11.2022 «Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ 1
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров 1
11.08.2021 ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 1
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1
20.04.2020 Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
03.08.2016 BSS обновила «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 3
26.07.2016 Решение BSS для ГИС ЖКХ позволяет банкам выполнять требования регулятора 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 1
01.06.2016 Завершено формирование нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ 1
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ 1
28.01.2016 Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области 1
13.07.2015 Информационный комплекс ЖКХ компании «Эттон» решит проблемы регионов с выгрузкой данных в ГИС ЖКХ 1
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 1
24.03.2015 Система расчетов капитального ремонта компании «Эттон» работает более чем в 10 субъектах РФ 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
12.12.2014 Тульская область станет первым пилотным регионом России по эксплуатации ГИС ЖКХ 1
30.10.2014 Функционал ЕЦПиБ Орловской области будет расширен на всей территории региона 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
09.10.2014 Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ 1
24.09.2014 Замглавы Минкомсвязи представил пилотную версию портала «ГИС ЖКХ» 1
07.08.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2014 г. 1
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
06.10.2009 Малый бизнес получит свою долю госзаказа 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Федеральный закон 209-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 3
8282 2
Эттон Груп - Etton 57 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
МегаФон 8974 1
Ростелеком 9770 1
SAP SE 5290 1
Microsoft Corporation 24688 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Directum - Директум 1103 1
БАРС Груп 546 1
Diasoft - Диасофт 887 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
АйТи 1374 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
Qtech - Кьютэк 173 1
Informatica 126 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Intuit 78 1
BMC Software 92 1
Простой бизнес 22 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
Artwell - Артвелл 15 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 6
Почта России ПАО 2120 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Связной Банк 104 1
Газпром ПАО 1346 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Лента - Утконос 177 1
СДМ-Банк 64 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 34 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
Кредит-Москва Банк 9 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
МСП Корпорация - МСП Лизинг 9 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 315 3
Федеральное казначейство России 1785 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
Администрация Тулы 10 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Администрация Омска 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ГосИнформСистемы 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3856 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 4
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 3
Google Android 14084 2
Apple iOS 7854 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 2
BSS e-Government Gate 26 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 42 2
Linux OS 10040 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
IBM DB2 371 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple iPad 3867 1
Apple macOS 2076 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Windows 15749 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Microsoft Office Word 778 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 771 1
Directum Solo 52 1
Diasoft Flextera 57 1
Directum Jazz 39 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Евраев Михаил 262 5
Орловский Виктор 382 2
Контрабаев Артур 70 2
Пугаев Григорий 3 2
Низьев Максим 5 2
Попов Анатолий 128 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Лысенко Эдуард 308 1
Белоусов Андрей 140 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Иванов Антон 76 1
Куликов Александр 21 1
Федулов Владислав 79 1
Козырев Алексей 322 1
Катамадзе Анна 101 1
Усманов Артур 24 1
Васильев Евгений 119 1
Авербах Владимир 126 1
Федечкин Сергей 20 1
Федечкин Эдуард 55 1
Артамонова Мария 5 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Картышев Алексей 6 1
Хромов Алексей 17 1
Ефимов Алексей 14 1
Варов Константин 24 1
Комаров Михаил 20 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Сафонов Олег 11 1
Емельченков Сергей 140 1
Кузьминов Илья 11 1
Слесаренко Марина 23 1
Крухмалева Яна 4 1
Бортников Денис 9 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Сытин Дмитрий 56 1
Деянышев Вадим 19 1
Гуральников Сергей 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 6
Россия - СФО - Иркутская область 1117 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 4
Россия - ЦФО - Калужская область 988 4
Европа 21817 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 2
Россия - УФО - Тюменская область 1168 2
Россия - СФО - Омская область 679 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 412 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 707 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1242 1
Земля - планета Солнечной системы 10410 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 897 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 875 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 936 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 827 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 681 1
Россия - ЦФО - Орловская область 325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 5
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 135 4
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