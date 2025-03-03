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Федеральный закон 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
Федеральный закон 209-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 262 5
|Орловский Виктор 382 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Пугаев Григорий 3 2
|Низьев Максим 5 2
|Попов Анатолий 128 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Гришина Дарья 16 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Иванов Антон 76 1
|Куликов Александр 21 1
|Федулов Владислав 79 1
|Козырев Алексей 322 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Усманов Артур 24 1
|Васильев Евгений 119 1
|Авербах Владимир 126 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Артамонова Мария 5 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Картышев Алексей 6 1
|Хромов Алексей 17 1
|Ефимов Алексей 14 1
|Варов Константин 24 1
|Комаров Михаил 20 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Сафонов Олег 11 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Крухмалева Яна 4 1
|Бортников Денис 9 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Гуральников Сергей 164 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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