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ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 1

В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка 1

Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1

Решение BSS для ГИС ЖКХ позволяет банкам выполнять требования регулятора 1

AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ 1

Тульская область станет первым пилотным регионом России по эксплуатации ГИС ЖКХ 1

Функционал ЕЦПиБ Орловской области будет расширен на всей территории региона 1

Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ 1

Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1