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Правительство Республики Хакасия органы государственной власти

Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


04.06.2026 РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии 1
04.06.2026 МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике 2
07.04.2025 «РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему 1
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии 1
01.12.2023 Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией 3
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
04.07.2016 «Ростелеком» планирует инвестировать не менее 150 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Республики Хакасия 2
08.12.2015 Tele2 инвестирует 600 млн руб. в развитие услуг связи в Хакасии 1
27.05.2015 В Правительстве Республики Хакасия продолжается развитие региональной СЭД 1
06.03.2015 МТС обеспечит связью ключевые госучреждения Хакасии 2
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
15.12.2014 Первая мобильная библиотека МТС открылась в Республике Хакасия 1
25.02.2014 МТС объединит госорганы Хакасии в единую сеть 2
29.10.2013 Хакасия продолжает развивать электронный документооборот в органах исполнительной власти 3
31.05.2013 «Ростелеком» перевёл в электронный вид 14 госуслуг в Хакасии 2
24.04.2013 В Хакасии в единой СЭД органов исполнительной власти работают 80% госслужащих 1
26.09.2012 Национальный архив Хакасии выбрал СЭД «Дело» 2
23.04.2012 «Ростелеком» перевел в электронный вид услуги Госкомитета по занятости населения Хакасии 1
10.10.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2011 года 3
11.07.2011 Законодательное Собрание Новосибирской области расширяет масштабы использования СЭД «Дело» 1
05.07.2011 «Ростелеком» заключил первый в Сибири госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры «электронного правительства» 1
10.11.2010 В Забайкальском крае внедряют систему межведомственного электронного документооборота на базе ПО «Дело» 1
27.08.2010 «Сибирьтелеком» обеспечил доступом в интернет детей-инвалидов в Хакасии 1
24.08.2010 «Сибирьтелеком» телефонизирует «глубинку» Хакасии 1
18.08.2010 Хакасия самостоятельно переводит школы на свободное ПО 1
05.02.2010 «Электронное правительство» в Хакасии: итоги внедрения СЭД «Дело» 5
06.10.2009 На Саяно-Шушенской ГЭС начала работу межведомственная комиссия 1
28.09.2009 Правительство Хакасии переходит к безбумажному документообороту на базе СЭД «Дело» 2
03.10.2007 Правительство Хакасии закупает дополнительные модули СЭД «Дело» 2
24.11.2006 Правительство Хакасии расширяет "Дело" в министерствах и ведомствах 4
05.10.2004 В Хакасии создадут единую систему управления регионом 2

Публикаций - 32, упоминаний - 54

Правительство Республики Хакасия и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 10
Ростелеком 10775 6
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 134 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 273 2
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 294 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 153 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 140 1
Системы документооборота 516 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3280 1
МегаФон 10511 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
БАРС Груп 570 1
АйТи 1498 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 292 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 269 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
Почта России ПАО 2322 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 99 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 612 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 304 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 139 2
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Великого Новгорода - Дума Великого Новгорода - органы государственной власти 4 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Администрация города Пенза 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
Правительство РФ - Минкавказ России - Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 1
Федеральное собрание Российской Федерации 314 1
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Федеральное казначейство России 1928 1
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