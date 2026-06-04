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Правительство Республики Хакасия органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Правительство Республики Хакасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
|Зимин Виктор 3 3
|Тиман Юрий 4 2
|Голышев Александр 2 2
|Гейгер Елена 2 2
|Чернов Григорий 17 2
|Крупский Владимир 7 2
|Корнева Ирина 1 1
|Карамчакова Лариса 1 1
|Ковтун Роман 3 1
|Пантенкова Валерия 1 1
|Иванов Антон 93 1
|Яппаров Тагир 109 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Носков Михаил 27 1
|Яковлев Антон 33 1
|Гуральник Павел 35 1
|Кубарев Владимир 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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